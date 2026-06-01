بعد 6 أشهر من الانفصال.. موراتا يعود إلى زوجته

01-06-2026 | 23:00
بعد 6 أشهر من الانفصال.. موراتا يعود إلى زوجته
تصالح ألفارو موراتا، النجم السابق لريال مدريد وأتلتيكو مدريد واللاعب الحالي لكومو الإيطالي، مع زوجته المؤثرة أليس كامبيلو، وظهرا معًا في حفل الفنان باد باني في مدريد يوم الأحد الماضي، بعد نحو 6 أشهر من تداول أنباء بدء إجراءات الطلاق.

وبحسب المعلومات المتداولة، قرر موراتا (33 عامًا) وكامبيلو (31 عامًا) منح علاقتهما فرصة جديدة، هي الثالثة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد فترة من الحديث عن انفصال محتمل بينهما.

وجاء تأكيد عودتهما إلى بعضهما بعد ظهورهما في حفل أقيم على ملعب الرياض إير متروبوليتانو في مدريد بتاريخ 31 مايو، حيث لفت حضورهما المشترك الأنظار مجددًا.

وكشف الصحفي خافي هويوس تفاصيل المصالحة بعد تواصله مع اللاعب، مشيرًا في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن موراتا أكد له أنه لا يستطيع العيش دون زوجته، وأنها “شريكة حياته وأم أطفاله”. وأضاف أن اللاعب شدد على أن أليس هي شريكته في الحياة.

من جهتها، علّقت كامبيلو على ما نشره الصحفي، مؤكدة المصالحة بشكل غير مباشر، وكتبت رسالة أشادت فيها بلطفه وحسّه الإنساني، وشكرت رسائل الدعم التي تلقتها، معربة عن تمنياتها له بالسعادة.

كما نشر هويوس مقطع فيديو آخر يُظهر الثنائي وهما يستمتعان بالحفل ويتبادلان العناق، ما عزز من تأكيد عودتهما.

وبحسب مصادر مقرّبة من اللاعب الإسباني السابق، فإن العلاقة عادت بالفعل منذ فترة، لكن الطرفين فضّلا إبقاء الأمر بعيدًا عن الأضواء في محاولة جديدة للتركيز على العائلة، التي تمتد لعقد من الارتباط وتسع سنوات من الزواج، ولديهما أربعة أطفال: التوأم أليساندرو وليوناردو (7 سنوات)، إدواردو (5 سنوات)، وبيلا (3 سنوات).

حتى الآن، لم ينشر الثنائي أي صور مشتركة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف ما كان يحدث سابقًا حتى في الفترات التي شهدت توترًا في العلاقة.


 
