بعد عرض النصر.. غوارديولا يحسم قراره بشأن الدوري السعودي

حسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا قراره بشأن خوض تجربة التدريب في الدوري السعودي للمحترفين " روشن"، بعد تلقيه عرضاً رسمياً من نادي النصر لتولي المهمة خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس.

وكان جيسوس قد غادر النصر عقب التتويج بلقب دوري روشن، ما دفع إدارة النادي للتحرك سريعاً بحثاً عن اسم تدريبي بارز لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا في وقت يقضي فيه غوارديولا فترة راحة، بعد انتهاء مسيرته مع نادي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، والتي امتدت لعقد كامل حقق خلالها سلسلة من الألقاب المحلية والقارية، قبل أن يفتح صفحة جديدة في مسيرته التدريبية.

وبحسب ما أورده الإعلامي الرياضي بندر الوقيت، فإن المدرب الإسباني حسم موقفه بشكل نهائي، رافضاً فكرة العمل في الدوري السعودي خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أنه لا يضع دوري روشن ضمن خياراته، مع تركيزه على مواصلة مشواره التدريبي داخل .