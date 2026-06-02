باريس يربك حسابات ليفربول.. مرشح خلافة صلاح يقترب من فرنسا

تعرضت مساعي للتعاقد مع أحد الأسماء المرشحة لخلافة النجم لضربة قوية، بعد دخول بقوة على خط الصفقة.

وكان صلاح قد غادر صفوف ليفربول رسمياً قبل أيام، عقب خوضه مباراته الأخيرة مع الفريق في نهاية الموسم الماضي من .

ويرتبط اسم ليفربول بعدد من اللاعبين لتعويض رحيل صلاح عن ملعب "أنفيلد"، رغم صعوبة المهمة، ومن بينهم يان ديوماندي لاعب لايبزيغ.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" ، توصل إلى اتفاق مع ديوماندي بشأن انتقاله المحتمل إلى "حديقة الأمراء" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب لا يبدي حماسة كبيرة للانتقال إلى بايرن ميونيخ، كما يميل أيضاً لفكرة اللعب مع ليفربول، لكنه منح موافقته في الوقت نفسه للنادي الباريسي.

ويبقى الحسم مرتبطاً بقدرة باريس سان جيرمان على التوصل إلى اتفاق مع لايبزيغ بشأن قيمة الصفقة، في ظل تقارير تشير إلى أن سعر اللاعب قد يصل إلى 120 مليون .