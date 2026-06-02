رياضة

تركيا تكشف سلاحها للمونديال

Lebanon 24
02-06-2026 | 07:23
تركيا تكشف سلاحها للمونديال
أعلن منتخب تركيا قائمته النهائية لكأس العالم 2026، بعدما اختار المدرب فينتشنزو مونتيلا 26 لاعباً للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19 تموز.
وتعود تركيا إلى المونديال بتشكيلة تجمع بين الخبرة والمواهب الصاعدة، يتقدمها القائد هاكان تشالهان أوغلو، ونجم ريال مدريد أردا غولر، ومهاجم يوفنتوس كينان يلدز، والمدافع ميريح ديميرال.

وضمت قائمة حراس المرمى كلاً من ألتاي بايندير، وميرت جونوك، وأوغورجان تشاكير.

وفي الدفاع، اختار مونتيلا عبد الكريم بردكسي، إيرين المالي، تشاغلار سويونجو، ميرت مولدور، فردي كاديوغلو، ميريح ديميرال، أوزان كاباك، سامت أكايدين وزكي سيليك.

أما خط الوسط، فيضم هاكان تشالهان أوغلو، إسماعيل يوكسيك، كان أيهان، أوركون كوكو وصالح أوزجان.

وفي الهجوم، تعتمد تركيا على أردا غولر، باريس ألبير يلماز، يونس أكغون، كان أوزون، دنيز غول، عرفان جان قهوجي، كينان يلدز، كرم أكتوركوغلو وأوغوز أيدين.

وحصل عدد من اللاعبين الشباب، بينهم كان أوزون ودنيز غول، على مكان في القائمة النهائية، في وقت يسعى المنتخب التركي إلى البناء على صحوته الأخيرة تحت قيادة مونتيلا.

وتبدأ تركيا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة أستراليا في 14 حزيران على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، ثم تلتقي باراغواي في 20 حزيران بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، قبل مواجهة الولايات المتحدة في 26 حزيران في لوس أنجلوس.

وتطمح تركيا إلى بلوغ الأدوار الإقصائية واستعادة ذكرى إنجازها التاريخي في مونديال 2002، حين أنهت البطولة في المركز الثالث.
