زيدان خارج حسابات فرنسا.. لو غريت يكشف كواليس قرار ديشامب

كشف نويل لو غريت، الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي ، أنه لم يفكر يوماً في تعيين مدرباً للمنتخب الفرنسي، خصوصاً بعد 2022، مؤكداً أن تمديد عقد ديدييه ديشامب كان القرار الصحيح.وقال لو غريت، في مقابلة مع صحيفة "أويست فرانس"، بعد أكثر من 3 سنوات على استقالته في شباط 2023 إثر اتهامات بالتحرش وأخطاء عدة، إن مسألة تعيين "لم تُطرح أبداً"، لأن ديشامب كان يحقق نتائج استثنائية.وأضاف: "كان حماية مدربي. في ذلك الوقت، أراد ديدييه الاستمرار، ولم يكن هناك سبب للتغيير".وكان موقف لو غريت من زيدان قد ساهم في تصاعد الانتقادات ضده، بعدما رد سابقاً على سؤال عن احتمال تواصل زيدان معه بالقول إنه "لم يكن ليرد على الهاتف أصلاً"، في تصريحات أثارت غضباً واسعاً داخل الأوساط .ورغم ذلك، أشاد لو جريت بمؤهلات زيدان، قائلاً إن لا أحد يمكنه التشكيك في قدراته، بعدما حقق 3 ألقاب متتالية في مع ، معتبراً أنه يفهم جيداً ويدرك قيمة اللاعبين الكبار والمواعيد المهمة.واعترف الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي بأن زيدان كان سيكون مرشحاً قوياً جداً لقيادة المنتخب هذا الصيف لو بقي في منصبه، مؤكداً أن اسمه يطرح تلقائياً في أي نقاش بسبب مكانته ونتائجه، وأن أحداً لا ينكر امتلاكه المؤهلات اللازمة لتدريب . (كووورة)