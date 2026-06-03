تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

العراق في المونديال بعد 40 عاما.. هل من آمال؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-06-2026 | 04:30
A-
A+
العراق في المونديال بعد 40 عاما.. هل من آمال؟
العراق في المونديال بعد 40 عاما.. هل من آمال؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستكمل "لبنان24" متابعة ملف المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، من خلال قراءة في وضع كل منتخب، تاريخه في البطولة، أبرز لاعبيه، وحظوظه في مجموعته. واليوم، المحطة مع العراق، المنتخب الذي يعود إلى كأس العالم بعد غياب طويل، حاملاً معه بعداً جماهيرياً خاصاً، لكن أيضاً اختباراً صعباً في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.
Advertisement
 
حجز العراق مقعده في مونديال 2026 بعد فوزه على بوليفيا 2-1 في الملحق القاري، ليكون آخر المنتخبات المتأهلة إلى البطولة، وليعود إلى النهائيات بعد غياب 40 عاماً. وسجل علي الحمادي الهدف الأول، قبل أن يحسم أيمن حسين بطاقة التأهل بهدف الفوز في الشوط الثاني.
تاريخياً، لا يملك العراق حضوراً واسعاً في كأس العالم، إذ تعود مشاركته الوحيدة السابقة إلى مونديال المكسيك 1986، حيث خرج من الدور الأول بعد ثلاث خسارات. لذلك، تبدو نسخة 2026 مختلفة في معناها، لأنها لا تمثل مجرد مشاركة جديدة، بل عودة لمنتخب انتظر طويلاً كي يستعيد مكانه على المسرح العالمي.
 
فنياً، يقود المنتخب المدرب غراهام أرنولد، الذي يعرف أجواء كأس العالم بعدما قاد أستراليا سابقاً إلى دور الـ16 في مونديال قطر 2022. أرنولد ركّز في تصريحاته الأخيرة على "لروح القتالية" التي يريدها من لاعبيه، وهو أمر يبدو ضرورياً أمام حجم الخصوم الذين ينتظرون العراق في الدور الأول.
على مستوى الأسماء، يبرز أيمن حسين كأهم ورقة هجومية، خصوصاً بعد هدفه الحاسم في الملحق، إلى جانب علي الحمادي، علي جاسم، مهند علي، زيدان إقبال، أمير العماري، وكيفن يعقوب. القائمة العراقية لا تقوم على نجم عالمي واحد، بل على مجموعة تحتاج إلى الانضباط والتماسك لتعويض فارق الخبرة أمام منتخبات كبيرة.
 
قرعة العراق جاءت قاسية، إذ وقع في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا، النرويج والسنغال. وسيبدأ مشواره أمام النرويج في بوسطن، ثم يواجه فرنسا في فيلادلفيا، قبل أن يختتم الدور الأول أمام السنغال في 26 حزيران في تورونتو.
 
المباراة الأولى أمام النرويج ستكون مفتاح المشوار. صحيح أن المنتخب النرويجي يملك أسماء قوية في الهجوم، لكن العراق لا يستطيع انتظار مواجهتي فرنسا والسنغال ليبدأ جمع النقاط. لذلك، ستكون البداية أمام النرويج فرصة لمعرفة مدى قدرة الفريق على الصمود، وإرباك خصم يملك جودة فردية عالية.
 
أما مواجهة فرنسا، فهي الأصعب على الورق، لأن المنتخب الفرنسي يدخل البطولة كأحد أبرز المرشحين، ويمتلك أسماء من الصف الأول. هنا سيكون العراق مطالباً بتقليل الخسائر، وإغلاق المساحات، وعدم الانجرار إلى مباراة مفتوحة. وفي الجولة الثالثة أمام السنغال، قد يجد نفسه أمام مواجهة بدنية وسريعة، وربما حاسمة إذا بقي في دائرة الحسابات.
 
طموح العراق يجب أن يبقى واقعياً. التأهل إلى الدور الثاني سيكون إنجازاً كبيراً، لكن الأهم ألا تكون العودة مجرد ظهور عابر. المنتخب يملك الروح والجمهور والدافع، لكنه يحتاج إلى انضباط شديد في كل مباراة. بالنسبة إلى العراق، مونديال 2026 ليس فقط عودة بعد أربعة عقود، بل فرصة ليقول إن حضوره بين الكبار لم يأتِ بالصدفة.
 
مواضيع ذات صلة
هل سيتابع اللبنانيون "المونديال" مجانًا هذا العام؟ إليكم التفاصيل كاملة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 40 عاماً...اعتراف مؤثر لريهام عبد الغفور
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" يتجاهل سلطة الدولة منذ 40 عاماً وعرقلة مسارها غير مقبولة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

مونديال 2026

كأس العالم

أستراليا

العراقية

العراقي

المكسيك

لبنان24

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:39 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-06-03
Lebanon24
04:07 | 2026-06-03
Lebanon24
02:22 | 2026-06-03
Lebanon24
00:52 | 2026-06-03
Lebanon24
23:39 | 2026-06-02
Lebanon24
23:35 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24