قبل مونديال 2026.. إيبولا يتسبب في إلغاء مواجهة دولية

تسبب تفشي مرض إيبولا في إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين منتخبي الكونغو وتشيلي ضمن استعداداتهما للمشاركة في 2026.

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وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 9 حزيران في مدينة لا لينيا دي لا كونسبسيون ، إلا أن سلطات المدينة قررت إلغاء الحدث لدواع صحية واحترازية، في ظل المخاوف المرتبطة بانتشار المرض في الكونغو الديمقراطية.



وجاء القرار من رئيس بلدية المدينة خوان فرانكو، الذي أكد أن سلامة السكان والجماهير تأتي في المقام الأول، ما دفع السلطات المحلية إلى سحب الموافقة على استضافة المباراة.



وبعد الإلغاء، بدأت اتحادات المعنية البحث عن ملعب بديل لاستضافة اللقاء في حال التوصل إلى الترتيبات المناسبة خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)