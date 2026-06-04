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رياضة
بعد ان أهدر ركلة جزاء في النهائي.. مبيعات هائلة لقميص مدافع أرسنال
Lebanon 24
04-06-2026
|
00:49
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ارتفعت مبيعات قمصان مدافع
أرسنال
غابرييل دوس سانتوس بنسبة 350 بالمئة بعد أن أهدر المدافع البرازيلي ركلة جزاء حاسمة في نهائي
دوري أبطال أوروبا
يوم السبت.
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وسدد غابرييل، البالغ من العمر 28 عاما، الركلة الأخيرة في سلسلة ركلات الترجيح، لكن كرته مرت فوق العارضة، ليتوج
باريس سان جيرمان
بطلا لدوري أبطال
أوروبا
للموسم الثاني على التوالي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من خيبة الأمل التي عاشها اللاعب البرازيلي، فقد أظهر المشجعون دعمهم له من خلال شراء قميصه بأعداد كبيرة.
وأصبح اسم غابرييل الأكثر مبيعا على القمصان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي إحدى الفترات، كانت مبيعات قميص الدولي البرازيلي ضعف مبيعات أي قميص آخر يباع، وفق لموقع "ذا أثليتيك".
وبعد نهائي
دوري
أبطال أوروبا، نشر غابرييل بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه الهزيمة بأنها "مؤلمة"، لكنه أكد أيضا أنه "فخور" بفريق أرسنال وبكل ما حققه خلال موسم 2025-2026.
وقال: "شكرا لجماهيرنا الرائعة على دعمكم لنا في كل خطوة من الطريق. أنتم تستحقون الاحتفال بهذه الرحلة معنا. أراكم في الموسم المقبل!".
كما أهدر إيبيريتشي إيزي، الذي انضم إلى أرسنال قادمًا من كريستال بالاس الصيف الماضي، ركلة جزاء خلال سلسلة ركلات الترجيح في نهائي السبت.
وبعد صافرة النهاية، قال ديكلان رايس لشبكة "تي إن تي سبورت": "إنهما (غابرييل وإيزي) محطمان نفسيا بسبب إهدار ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "الأمر ليس سهلا، لكننا نحبّهما ونقف إلى جانبهما، فهذا يحدث في
كرة القدم
. ولن يكونا آخر لاعبين يهدران ركلات جزاء في النهائيات. الجميع سبق له أن أهدر ركلة جزاء، ومن دون هذين اللاعبين هذا الموسم لما فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا أمر مؤكد".
واحتفل أرسنال، الأحد، بأول لقب لفريق الرجال منذ 22 عاما من خلال موكب احتفالي جاب شوارع شمال
لندن
. وقدر النادي عدد الحاضرين في الحدث بما يتراوح بين 750 ألفا ومليون شخص.
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