بعد ان أهدر ركلة جزاء في النهائي.. مبيعات هائلة لقميص مدافع أرسنال

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ارتفعت مبيعات قمصان مدافع غابرييل دوس سانتوس بنسبة 350 بالمئة بعد أن أهدر المدافع البرازيلي ركلة جزاء حاسمة في نهائي يوم السبت.وسدد غابرييل، البالغ من العمر 28 عاما، الركلة الأخيرة في سلسلة ركلات الترجيح، لكن كرته مرت فوق العارضة، ليتوج بطلا لدوري أبطال للموسم الثاني على التوالي.ومع ذلك، وعلى الرغم من خيبة الأمل التي عاشها اللاعب البرازيلي، فقد أظهر المشجعون دعمهم له من خلال شراء قميصه بأعداد كبيرة.وأصبح اسم غابرييل الأكثر مبيعا على القمصان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي إحدى الفترات، كانت مبيعات قميص الدولي البرازيلي ضعف مبيعات أي قميص آخر يباع، وفق لموقع "ذا أثليتيك".وبعد نهائي أبطال أوروبا، نشر غابرييل بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه الهزيمة بأنها "مؤلمة"، لكنه أكد أيضا أنه "فخور" بفريق أرسنال وبكل ما حققه خلال موسم 2025-2026.وقال: "شكرا لجماهيرنا الرائعة على دعمكم لنا في كل خطوة من الطريق. أنتم تستحقون الاحتفال بهذه الرحلة معنا. أراكم في الموسم المقبل!".