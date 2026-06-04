صلاح يتطلع لتحسين سجله مع منتخب مصر في مونديال 2026

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وتبحث مصر عن أول فوز لها في كأس العالم، وربما تطمح جماهيرها لأكثر من ذلك من المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، حتى مع إسدال صلاح الستار على رحلته مع ليفربول والرحيل بعد حقبة استمرت لمدة 9 سنوات كانت مليئة بالألقاب الجماعية والجوائز الفردية.



ومع صعوبة مشاركة صلاح، الذي سيكمل عامه 34 يوم 15 حزيران الحالي وهو اليوم الذي ستستهل مصر فيه مشوارها في النهائيات بمواجهة بلجيكا، في كأس ‌العالم 2030 تبدو البطولة المقامة في أميركا الشمالية فرصته الأخيرة في ترك بصمة لن تنسى. يستعد محمد صلاح للمشاركة في بطولة كأس العالم كقائد لمنتخب مصر، بعد أن أنهى للتو رحلته في الملاعب الإنجليزية، متطلعا لترك إرث تاريخي مع "الفراعنة" لتحسين سجلها ⁠في النهائيات، في مشاركة قد تكون الأخيرة له بالمونديال.وتبحث مصر عن أول فوز لها في كأس العالم، وربما تطمح جماهيرها لأكثر من ذلك من المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، حتى مع إسدال صلاح الستار على رحلته مع ليفربول والرحيل بعد حقبة استمرت لمدة 9 سنوات كانت مليئة بالألقاب الجماعية والجوائز الفردية.ومع صعوبة مشاركة صلاح، الذي سيكمل عامه 34 يوم 15 حزيران الحالي وهو اليوم الذي ستستهل مصر فيه مشوارها في النهائيات بمواجهة بلجيكا، في كأس ‌العالم 2030 تبدو البطولة المقامة في أميركا الشمالية فرصته الأخيرة في ترك بصمة لن تنسى.

ورغم امتلاك مصر لتاريخ هائل في كأس الأمم الإفريقية، ‌التي فازت بلقبها 7 مرات في ‌رقم قياسي، فإن حضورها في كأس العالم ارتبط بوجود صلاح، الذي ساهم بشكل مباشر في بلوغها للنهائيات مرتين من أصل 4 شاركت فيها.



فبعد أن قادها للعودة لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاما لتظهر في نسخة عام 2018، واصل صلاح تألقه ليساهم في ظهور مصر في النهائيات المقامة في وكندا والمكسيك، ‌وتخطى خيبة أمل بعدم التأهل لبطولة قطر 2022، ‌بعدما أهدر ركلة ترجيح في ⁠ملحق الصعود أمام السنغال.



ومع إحباط سعيه لاستعادة لقب كأس الأمم الغائب منذ 2010 إذ بلغ نهائيين قاريين عامي 2017 و2021 لكنه لم يتمكن من رفع الكأس، يتطلع أفضل لاعب في إفريقيا مرتين لكتابة تاريخ من نوع مختلف في بطولة اعتادت مصر على ⁠توديعها مبكرا.