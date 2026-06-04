بعد موسم ممتاز.. أول عرض أوروبي يصل نجم النصر السعودي



Advertisement

وانضم الحارس البالغ من العمر 26 عاماً إلى النصر في صيف 2024 قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 18 مليون .



وخلال مشواره مع "العالمي"، خاض بينتو 83 مباراة في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 78 هدفاً، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 34 مباراة، فيما تبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 8 ملايين يورو. دخل البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى نادي النصر السعودي، دائرة اهتمام نادي فيورنتينا خلال الساعات الأخيرة، بعدما برز اسمه كأحد الخيارات المطروحة أمام لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم المقبل.وانضم الحارس البالغ من العمر 26 عاماً إلى النصر في صيف 2024 قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 18 مليون .وخلال مشواره مع "العالمي"، خاض بينتو 83 مباراة في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 78 هدفاً، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 34 مباراة، فيما تبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 8 ملايين يورو.

وفقًا لما أفاد به الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن بينتو أصبح أحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة فيورنتينا، التي تدرس عدة خيارات لتدعيم مركز حراسة المرمى تحسباً لأي تغييرات قد تطرأ خلال الصيف الجاري.



وأوضح دي مارزيو أن النادي الإيطالي يرى في الحارس البرازيلي خياراً مناسباً لمشروعه المستقبلي، خاصة أنه يمتلك خبرة دولية جيدة ويعد من الحراس القادرين على المنافسة بقوة في ، وهو ما يتماشى مع خطة التجديد التدريجي داخل الفريق. (إرم نيوز)