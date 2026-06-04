تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد موسم ممتاز.. أول عرض أوروبي يصل نجم النصر السعودي

Lebanon 24
04-06-2026 | 23:00
A-
A+
بعد موسم ممتاز.. أول عرض أوروبي يصل نجم النصر السعودي
بعد موسم ممتاز.. أول عرض أوروبي يصل نجم النصر السعودي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى نادي النصر السعودي، دائرة اهتمام نادي فيورنتينا الإيطالي خلال الساعات الأخيرة، بعدما برز اسمه كأحد الخيارات المطروحة أمام إدارة النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم المقبل.
Advertisement

وانضم الحارس البالغ من العمر 26 عاماً إلى النصر في صيف 2024 قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 18 مليون يورو.

وخلال مشواره مع "العالمي"، خاض بينتو 83 مباراة في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 78 هدفاً، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 34 مباراة، فيما تبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 8 ملايين يورو.
 
وفقًا لما أفاد به الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن بينتو أصبح أحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة فيورنتينا، التي تدرس عدة خيارات لتدعيم مركز حراسة المرمى تحسباً لأي تغييرات قد تطرأ خلال الصيف الجاري.

وأوضح دي مارزيو أن النادي الإيطالي يرى في الحارس البرازيلي خياراً مناسباً لمشروعه المستقبلي، خاصة أنه يمتلك خبرة دولية جيدة ويعد من الحراس القادرين على المنافسة بقوة في الدوري الإيطالي، وهو ما يتماشى مع خطة التجديد التدريجي داخل الفريق. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
بعد عرض النصر.. غوارديولا يحسم قراره بشأن الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الموافقة على رحيله.. أول عرض سعودي يصل إلى إمام عاشور
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر يتوج بطلاً للدوري السعودي برباعية في شباك ضمك
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإيطالي

إدارة النادي

المستقبل

البرازيل

الإيطالي

السعود

أوروبي

القادر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-06-04
Lebanon24
14:00 | 2026-06-04
Lebanon24
10:36 | 2026-06-04
Lebanon24
07:24 | 2026-06-04
Lebanon24
04:35 | 2026-06-04
Lebanon24
03:59 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24