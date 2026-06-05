ثمانية فوق الأربعين في مونديال 2026

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وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا"، فإن هذا العدد يفوق مجموع اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم بعد تجاوزهم الأربعين في كل النسخ السابقة مجتمعة.وعلى امتداد 22 نسخة بين عامي 1930 و2022، لم يظهر في المونديال سوى سبعة لاعبين من هذه الفئة العمرية، كان دينو زوف أولهم في نسخة 1982، فيما كان المكسيكي غييرمو أوتشوا أحدثهم في مونديال قطر 2022.ورغم هذا الرقم اللافت، يبقى المصري عصام الحضري صاحب الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، بعدما خاض مونديال 2018 بعمر 45 عاماً وخمسة أشهر.ويبرز بين الأسماء المنتظرة في النسخة المقبلة حارس أسكتلندا كريغ غوردون، المولود في 31 كانون الأول 1982، والذي سيكون أكبر لاعبي البطولة سناً، وثاني أكبر لاعب في تاريخ المونديال.أما ، المولود في 5 شباط 1985، فسيكون أكبر لاعب ميداني في كأس العالم 2026، بعد عشرين عاماً على مشاركته الأولى، باحثاً عن اللقب الوحيد الذي ينقص مسيرته مع البرتغال.ويستعد المكسيكي غييرمو أوتشوا لحضور جديد في البطولة، بعدما فتح غياب لويس مالاغون بسبب الإصابة الباب أمام عودته إلى حسابات منتخب بلاده.كما يعود لوكا مودريتش إلى المسرح العالمي بعدما قاد كرواتيا إلى وصافة مونديال 2018 والمركز الثالث في 2022، مستعداً لخوض محطة جديدة في مسيرته الطويلة.ومن الأسماء البارزة أيضاً البوسني إدين دجيكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، والذي ساهم في عودة البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 2014.أما الأوروغواياني فرناندو موسليرا، فسيبلغ عامه الأربعين في 16 حزيران، بعد يوم واحد من مباراة منتخب بلاده الافتتاحية أمام .وفي ، يخوض مانويل نوير البطولة بعمر 40 عاماً وشهرين، بعدما تراجع عن اعتزاله الدولي، ليكون آخر لاعب نشط من تشكيلة ألمانيا المتوجة بمونديال 2014.وتضم القائمة أيضاً فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، الذي بلغ عامه الأربعين قبل البطولة، ويستعد للمشاركة في أول ظهور تاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم. (العربية)