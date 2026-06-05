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رياضة

شقيقان في مواجهة دولية

Lebanon 24
05-06-2026 | 04:20
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شقيقان في مواجهة دولية
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شهدت المباراة الودية بين فرنسا وكوت ديفوار، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026، قصة لافتة جمعت الشقيقين ديزيري دوي وجيلا دوي وجهاً لوجه.
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وحقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مفاجئاً على فرنسا بنتيجة 2-1، في مباراة حملت طابعاً عائلياً خاصاً، بعدما دافع ديزيري دوي، جناح باريس سان جيرمان، عن ألوان المنتخب الفرنسي، فيما ارتدى شقيقه الأكبر جيلا دوي، مدافع ستراسبورغ، قميص كوت ديفوار.

وبعد تقدم فرنسا بهدف، خطف جيلا دوي الأضواء بتسجيله هدف التعادل لمنتخب بلاده، بينما كان شقيقه ديزيري يتابع اللقطة من مقاعد البدلاء.

واكتملت فرحة جيلا بعدما ساهم في فوز كوت ديفوار بنتيجة 2-1، ليخرج منتصراً في المواجهة العائلية داخل الملعب.

وقبل انطلاق المباراة، التقط الشقيقان صورة تذكارية معاً، فيما رصدتهما الكاميرات بعد صافرة النهاية وهما يتبادلان الحديث والابتسامات.
الأخ يهزم أخاه.. لقطة عائلية في خسارة فرنسا أمام كوت ديفوار - صورة 1
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