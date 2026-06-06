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رياضة

نجم العراق أيمن حسين يخضع لتحقيق أمني مطول في مطار شيكاغو

Lebanon 24
06-06-2026 | 10:32
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نجم العراق أيمن حسين يخضع لتحقيق أمني مطول في مطار شيكاغو
نجم العراق أيمن حسين يخضع لتحقيق أمني مطول في مطار شيكاغو photos 0
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أثار احتجاز المهاجم العراقي أيمن حسين لساعات طويلة في مطار شيكاغو الأمريكي حالة من الجدل والقلق داخل الأوساط الرياضية العراقية، قبل أن تتضح الصورة كاملة بشأن الواقعة التي تزامنت مع وصول بعثة "أسود الرافدين" إلى الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.
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ويستعد المنتخب العراقي لخوض منافسات المونديال ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال، في مشاركة ينتظرها الشارع العراقي بشغف كبير.

وكشف الإعلامي الرياضي علي نوري، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أيمن حسين خضع لإجراءات تحقيق وتدقيق أمني روتينية فور وصوله إلى مطار شيكاغو، ما أدى إلى تأخر التحاقه ببعثة المنتخب العراقي.

وأوضح أن سلطات الهجرة الأمريكية احتجزت اللاعب لمدة 7 ساعات كاملة قبل السماح له بالدخول إلى الأراضي الأمريكية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة.

وأكد أن اللاعب لم يواجه أي اتهامات أو مشكلات قانونية، مشددًا على أن ما حدث يندرج ضمن إجراءات التفتيش والتحقيق المعتادة التي تطبقها السلطات الأمريكية على المسافرين القادمين إلى البلاد.

وأشار الإعلامي العراقي إلى أن الإفراج عن أيمن حسين تم بعد انتهاء التحقيقات الروتينية، دون أي تدخل من جهات رسمية أو رياضية.

وأضاف أن طبيعة الأسئلة التي وُجهت إلى اللاعب لم يتم الكشف عنها، إلا أن الإجراءات انتهت بشكل طبيعي، ليلتحق بعدها مباشرة بمقر إقامة المنتخب العراقي.

وأكد أن سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية تمتلك صلاحيات واسعة في المطارات والمنافذ الحدودية، ولا يمكن لأي جهة خارجية التدخل في قراراتها أو إجراءاتها الأمنية.

ولم يكن أيمن حسين الوحيد الذي خضع لإجراءات إضافية عند الوصول إلى الولايات المتحدة.

 فبحسب المصدر ذاته، تم احتجاز عدد من لاعبي المنتخب العراقي لفترات متفاوتة لأغراض التدقيق الأمني، حيث خضع كل من فهد طالب، وزيد تحسين، ويوسف الأمين، وزيدان إقبال، وإبراهيم بايش، وحسين علي، لإجراءات استمرت نحو ساعة واحدة.

كما خضع المدافع ميرخاس دوسكي لتحقيق استمر قرابة ساعتين، فيما كان احتجاز أيمن حسين هو الأطول بين جميع أفراد البعثة.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها قبل انطلاق كأس العالم 2026، إذ واجه عدد من اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم مشكلات تتعلق بالسفر أو إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة.


فقد اضطر المغربي زكريا الواحدي إلى الانتظار لفترة بسبب أزمة مرتبطة بالتأشيرة قبل أن تُحل المشكلة لاحقًا.

كما مُنع المهاجم السويسري بريل إمبولو مؤقتًا من الصعود إلى طائرة منتخب بلاده المتجهة إلى لوس أنجلوس، قبل أن يحصل على الموافقات اللازمة ويتمكن من الالتحاق بالبعثة.

ورغم الجدل الذي صاحب الواقعة، فإن المنتخب العراقي يواصل استعداداته بشكل طبيعي للمشاركة في البطولة العالمية، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور مشرف في المجموعة التي تضم منتخبات قوية مثل فرنسا والسنغال والنرويج.

ويعوّل الجهاز الفني والجماهير العراقية على خبرة أيمن حسين وقدراته الهجومية في قيادة المنتخب، في واحدة من أصعب مجموعات البطولة، بعد أن طوى اللاعب سريعًا صفحة أزمة المطار والتحق بزملائه؛ استعدادًا لانطلاق التحدي العالمي.
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