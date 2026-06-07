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رياضة

تحذير إنكليزي قبل المونديال.. توخيل يشتكي الحر وأرضية الملعب

Lebanon 24
07-06-2026 | 04:12
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تحذير إنكليزي قبل المونديال.. توخيل يشتكي الحر وأرضية الملعب
تحذير إنكليزي قبل المونديال.. توخيل يشتكي الحر وأرضية الملعب photos 0
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أبدى مدرب منتخب إنكلترا توماس توخيل قلقه من عاملين قد يواجهان المنتخبات في كأس العالم 2026، هما الحرارة المرتفعة وسوء أرضية الملاعب، وذلك بعد الفوز الودي الصعب على نيوزيلندا بهدف دون رد في فلوريدا.
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وانتقد توخيل أداء فريقه في الشوط الأول، واصفاً إياه بـ"العشوائي"، قبل أن يظهر المنتخب بصورة أفضل في الشوط الثاني، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "ريموند جيمس" بحضور جماهيري محدود.

وسجل هاري كين هدف اللقاء الوحيد برأسية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد عرضية من دجيد سبينس، فيما أجرى توخيل تغييرات كاملة بين الشوطين لمنح اللاعبين فرصة المشاركة.

وقال توخيل: "أنا راض عن النتيجة، لكنني لست سعيداً للغاية. أحببت الشوط الثاني أكثر من الأول"، مشيراً إلى أن الفريق كان أكثر قوة وشراسة في الاستحواذ واستعادة الكرة وصناعة الفرص.

وأضاف أن المنتخب افتقد في الشوط الأول الالتزام بالمراكز، ما أدى إلى بطء الإيقاع وصعوبة الضغط العكسي، مؤكداً أن اللاعبين لم يكونوا في المواقع التي خطط لها عند بناء الهجمات.

وبرر توخيل بعض الصعوبات بأن عدداً من اللاعبين لم يشاركوا معاً منذ تشرين الثاني الماضي، وأن الفريق خاض 4 حصص تدريبية فقط، إلى جانب تغيير التشكيلة بالكامل وظروف الطقس وأرضية الملعب.

وتحدث المدرب الألماني عن الأجواء الحارة في فلوريدا، معتبراً أن مواجهة هذه الظروف مفيدة قبل المونديال، لكنه أبدى ارتياحه لعدم تعرض أي لاعب للإصابة رغم سوء أرضية الملعب.

وقال: "كان اللعب على هذه الأرضية صعباً للغاية، لكنها لم تكن خطيرة لدرجة التسبب بإصابات. السطح كان غير مستو، وهذا يجعل نقل الكرة وتحريكها بسرعة أمراً معقداً". (سكاي نيوز)

ويخوض منتخب إنكلترا وديته الثانية أمام كوستاريكا في أورلاندو، الأربعاء، ضمن استعداداته لكأس العالم.
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