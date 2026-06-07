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رياضة

رونالدو يتصدر قائمة الحلم الناقص.. عظماء لم يرفعوا كأس العالم

Lebanon 24
07-06-2026 | 04:57
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رونالدو يتصدر قائمة الحلم الناقص.. عظماء لم يرفعوا كأس العالم
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يبقى كأس العالم الحلم الأكبر في مسيرة أي لاعب، واللقب الذي يمنح صاحبه مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم. وبينما نجح نجوم مثل بيليه ودييغو مارادونا وليونيل ميسي في رفع الكأس الأغلى، بقي عدد من أساطير اللعبة بعيدين عن هذا المجد رغم مسيراتهم الاستثنائية.
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ومع اقتراب كأس العالم 2026، استعرض موقع "GiveMeSport" قائمة بأبرز النجوم الذين لم ينجحوا في التتويج بالمونديال، رغم بصمتهم الكبيرة في تاريخ اللعبة.

وجاء البرازيلي زيكو في المركز الـ13، وهو أحد أعظم صناع اللعب، بعدما سجل 48 هدفاً في 71 مباراة دولية، وكان أبرز إنجازاته بلوغ ربع نهائي مونديال 1986.

وحل الإيطالي روبرتو باجيو في المركز الـ12، بعدما قاد بلاده إلى نهائي 1994، قبل أن تبقى ركلة الترجيح المهدرة أمام البرازيل من أشهر لحظات مسيرته.

أما جورج بست، أسطورة مانشستر يونايتد، فجاء في المركز الـ11، رغم أنه لم يشارك في كأس العالم بسبب فشل أيرلندا الشمالية في التأهل خلال فترة تألقه.

وفي المركز العاشر، حضر الكرواتي لوكا مودريتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا، ويأمل في نهاية مثالية خلال مونديال 2026.

وضمت القائمة أيضاً الحارس السوفياتي ليف ياشين، والهولندي ماركو فان باستن، والبرتغالي أوزيبيو، والإيطالي باولو مالديني، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والمجري فيرينك بوشكاش.

كما جاء ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث، رغم أنه لم يشارك في كأس العالم مطلقاً، بعدما مثّل الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا خلال مسيرته.

وحل الهولندي يوهان كرويف ثانياً، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 1974 قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية، رغم تأثيره الكبير في تاريخ كرة القدم وفلسفتها.

وتصدر كريستيانو رونالدو القائمة، باعتباره أحد أعظم اللاعبين الذين لم يحققوا كأس العالم حتى الآن. وخاض النجم البرتغالي خمس نسخ من البطولة، وكان أفضل إنجاز له بلوغ المركز الرابع في مونديال 2006.

ويستعد رونالدو لخوض كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته خلال نسخة 2026، على أمل تحقيق اللقب الوحيد الذي ما زال ينقص سجله الحافل بالإنجازات. (ارم)
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