رونالدو يتصدر قائمة الحلم الناقص.. عظماء لم يرفعوا كأس العالم

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ومع اقتراب كأس العالم 2026، استعرض موقع "GiveMeSport" قائمة بأبرز النجوم الذين لم ينجحوا في التتويج بالمونديال، رغم بصمتهم الكبيرة في تاريخ اللعبة.وجاء البرازيلي زيكو في المركز الـ13، وهو أحد أعظم صناع اللعب، بعدما سجل 48 هدفاً في 71 مباراة دولية، وكان أبرز إنجازاته بلوغ ربع نهائي مونديال 1986.وحل روبرتو باجيو في المركز الـ12، بعدما قاد بلاده إلى نهائي 1994، قبل أن تبقى ركلة الترجيح المهدرة أمام البرازيل من أشهر لحظات مسيرته.أما بست، أسطورة ، فجاء في المركز الـ11، رغم أنه لم يشارك في كأس العالم بسبب فشل أيرلندا الشمالية في التأهل خلال فترة تألقه.وفي المركز العاشر، حضر الكرواتي لوكا مودريتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي 2018 قبل الخسارة أمام ، ويأمل في نهاية مثالية خلال مونديال 2026.وضمت القائمة أيضاً الحارس السوفياتي ليف ياشين، والهولندي ماركو فان باستن، والبرتغالي أوزيبيو، والإيطالي باولو مالديني، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والمجري فيرينك بوشكاش.كما جاء ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث، رغم أنه لم يشارك في كأس العالم مطلقاً، بعدما مثّل الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا خلال مسيرته.وحل الهولندي يوهان كرويف ثانياً، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 1974 قبل الخسارة أمام الغربية، رغم تأثيره الكبير في تاريخ كرة القدم وفلسفتها.وتصدر القائمة، باعتباره أحد أعظم اللاعبين الذين لم يحققوا كأس العالم حتى الآن. وخاض النجم البرتغالي خمس نسخ من البطولة، وكان أفضل إنجاز له بلوغ المركز الرابع في مونديال 2006.ويستعد رونالدو لخوض كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته خلال نسخة 2026، تحقيق اللقب الوحيد الذي ما زال ينقص سجله الحافل بالإنجازات. (ارم)