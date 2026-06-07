أنتونيلي يتوج في موناكو بعد سباق درامي

حقق السائق الشاب كيمي أنتونيلي فوزاً كبيراً في جائزة الكبرى، بعد أداء قوي وحسمه الصدارة أمام في سباق اتسم بالفوضى في مراحله الأخيرة.

وبهذا الفوز، مدد أنتونيلي سلسلة انتصاراته إلى خمسة سباقات متتالية، ليعزز صدارته لبطولة العالم للسائقين بفارق 66 نقطة بعد ست جولات من موسم يتكون من 22 سباقاً، مستفيداً أيضاً من تعثر زميله في راسل الذي أنهى السباق خارج النقاط بعد عقوبة مرورية.

وشهد السباق أحداثاً درامية شملت حوادث وظهور سيارة الأمان مرتين، قبل أن يتم إعادة الانطلاق في لفات أخيرة حاسمة، حافظ خلالها أنتونيلي على هدوئه لينتزع الفوز بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

وجاء لويس في المركز الثاني بعد أداء قوي مع فيراري، فيما حل إيساك هادجار ثالثاً ليحقق أول صعود له على منصة التتويج، بينما أنهى بياستري السباق في المركز الرابع.

أما جورج راسل فتعرض لعقوبة قيادة في ممر الصيانة أنهت آماله في النقاط، بعد سباق معقد تخللته أخطاء تنظيمية وعقوبات متتالية.

وبحسب الترتيب النهائي، تصدر أنتونيلي السباق، يليه هاميلتون، ثم هادجار، بياستري، ولاوسون، وليندبلاد، وغاسلي، وألبون، وأوكوان، وألونسو ضمن المراكز العشرة الأولى.