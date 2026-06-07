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رياضة

ثلاث حفلات افتتاحية غير مسبوقة لكأس العالم 2026

Lebanon 24
07-06-2026 | 23:00
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ثلاث حفلات افتتاحية غير مسبوقة لكأس العالم 2026
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كشف المنتج الإيطالي ماركو باليتش أن بطولة كأس العالم 2026 ستشهد لأول مرة في تاريخها ثلاث حفلات افتتاحية منفصلة تُقام في الدول المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح باليتش، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أن الحفلات ستجمعها فكرة موحدة تقوم على الاحتفاء بالرياضة وشغف كرة القدم، مع إبراز الهوية الثقافية لكل دولة على حدة.

وأشار إلى أن كندا ستعكس طابعها متعدد الثقافات عبر تصميم خاص، فيما ستعتمد المكسيك على الزخارف التقليدية “بابيل بيكادو”، بينما ستقدم الولايات المتحدة رمزاً لكأس العالم بتصميم “لامع ومضيء”.

وأضاف أن كل حفل سيتضمن عروضاً فنية وكلمات ترحيبية واستعراض الأعلام وتقديم الكرة الرسمية، إلى جانب فقرات موسيقية تمتد لنحو 30 دقيقة، على أن تُقام قبل انطلاق المباريات بنحو 90 دقيقة.

وتنطلق الاحتفالات في 11 حزيران2026 في مكسيكو سيتي قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، على أن تستمر في 12 حزيران في تورونتو ثم لوس أنجلوس، بمشاركة عدد من أبرز النجوم العالميين.

وأكد باليتش أن تنظيم ثلاث حفلات افتتاحية في ثلاث دول يمثل تجربة غير مسبوقة، تعكس التعاون بين الدول المستضيفة رغم التحديات السياسية، مشيراً إلى أن غياب إيطاليا عن البطولة “أمر مؤسف لكنه سمح بالحياد في الاحتفال بكل دولة بشكل متوازن”.

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