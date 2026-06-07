ثلاث حفلات افتتاحية غير مسبوقة لكأس العالم 2026

كشف المنتج ماركو باليتش أن بطولة 2026 ستشهد لأول مرة في تاريخها ثلاث حفلات افتتاحية منفصلة تُقام في الدول المضيفة: وكندا والمكسيك.

وأوضح باليتش، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أن الحفلات ستجمعها فكرة موحدة تقوم على الاحتفاء بالرياضة وشغف ، مع إبراز الهوية الثقافية لكل دولة على حدة.

وأشار إلى أن ستعكس طابعها متعدد الثقافات عبر تصميم خاص، فيما ستعتمد على الزخارف التقليدية “بابيل بيكادو”، بينما ستقدم الولايات المتحدة رمزاً لكأس العالم بتصميم “لامع ومضيء”.

وأضاف أن كل حفل سيتضمن عروضاً فنية وكلمات ترحيبية واستعراض الأعلام وتقديم الرسمية، إلى جانب فقرات موسيقية تمتد لنحو 30 دقيقة، على أن تُقام قبل انطلاق المباريات بنحو 90 دقيقة.

وتنطلق الاحتفالات في 11 حزيران2026 في مكسيكو سيتي قبل مباراة المكسيك وجنوب ، على أن تستمر في 12 حزيران في تورونتو ثم لوس أنجلوس، بمشاركة عدد من أبرز النجوم العالميين.

وأكد باليتش أن تنظيم ثلاث حفلات افتتاحية في ثلاث دول يمثل تجربة غير مسبوقة، تعكس التعاون بين الدول المستضيفة رغم التحديات السياسية، مشيراً إلى أن غياب عن البطولة “أمر مؤسف لكنه سمح بالحياد في الاحتفال بكل دولة بشكل متوازن”.