"القرش" بيريز يفوز بانتخابات ريال مدريد.. وعودة مورينيو تقترب من الإعلان

حسم فلورنتينو بيريز انتخابات رئاسة ، بعدما أعلن النادي الإسباني فوزه بالمنصب لولاية جديدة تمتد 4 سنوات.

وتنافس بيريز مع إنريكي ريكيلمي على رئاسة النادي الملكي، في انتخابات انطلقت صباح الأحد واستمرت حتى المساء، قبل أن تنتهي عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج رسمياً.

وبحسب بيان ، حصل بيريز على 65% من الأصوات، مقابل 35% لمنافسه ريكيلمي، ليُنتخب رئيساً للنادي للمرة الثالثة.

وقال بيريز، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" : "هذا يوم سعيد للغاية لجماهير ريال مدريد. شكراً جزيلاً لكم على دعمكم، فلولا أصواتكم لما كان الفوز في هذه الانتخابات ممكناً".

وأضاف: "لقد فزنا في جميع مراكز الاقتراع، وحققنا ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد. كان من الممكن أن تكون النتائج أفضل لولا في بعض الأصوات. لقد ضربنا مثالاً يُحتذى به في الشفافية والديمقراطية".

وتابع بيريز: "نحن فخورون للغاية بامتلاكنا أفضل اللاعبين في العالم، وبعودة أحد أفضل المدربين في العالم، . ريال مدريد كان وسيظل ملكاً لأعضائه".

وختم: "أريد مواصلة بناء نادٍ يبقى في صدارة جميع التصنيفات العالمية، لنستمر في تحقيق الانتصارات حتى نصل إلى لقب السادس عشر. سأبذل قصارى جهدي لمعالجة مخاوف الأعضاء الذين لم يصوتوا لي".

ومن المرتقب أن يصدر ريال مدريد بياناً رسمياً بشأن تفاصيل التعاقد مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، إلى جانب إعلان صفقتي دينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي.