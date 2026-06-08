الرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو يطاردان الخاتمة المثالية في مونديال 2026

Advertisement

على مدار سنوات طويلة، انقسمت الجماهير بين معسكرين؛ أحدهما يرى في ميسي العبقري الذي يصنع الفارق بلمسة، والآخر يعتبر رونالدو النموذج الأبرز للإصرار والتطور المستمر. وبين هذا وذاك، كتب اللاعبان تاريخاً يصعب تكراره، محققين أرقاماً وألقاباً جعلتهما في مصاف أعظم من لمس .بالنسبة إلى ميسي، يبدو المشهد مختلفاً هذه المرة. فالقائد الأرجنتيني حقق الحلم الأكبر عندما رفع كأس العالم في قطر عام 2022، وأغلق بذلك الملف الوحيد الذي كان ينقص مسيرته الاستثنائية. ولذلك، يدخل مونديال 2026 من موقع مختلف؛ ليس لإثبات شيء، بل للاستمتاع بما قد تكون آخر مشاركة له على أكبر مسرح كروي في العالم، ومحاولة قيادة الأرجنتين نحو إنجاز جديد يرسخ إرثه أكثر فأكثر.أما رونالدو، فيحمل معه قصة مختلفة. النجم الذي حطم معظم الأرقام القياسية الفردية ما زال يبحث عن المجد العالمي الأكبر. ورغم تقدمه في السن، لا يزال يتمسك بحلمه القديم المتمثل في قيادة البرتغال إلى لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخها. وقد يكون كأس العالم المقبل فرصته الأخيرة لكتابة نهاية استثنائية لمسيرة استمرت أكثر من عشرين عاماً في القمة.ورغم أن الزمن لم يعد حليفاً للنجمين كما كان في السابق، فإن حضورهما وحده يمنح البطولة بعداً خاصاً. فالجماهير لا تتابع مجرد لاعبين، بل شاهديْن على حقبة كاملة أعادت تعريف مفهوم النجومية والاستمرارية والتنافس.وقد لا يكون مونديال 2026 مسرحاً لحصد الألقاب فقط، بل مناسبة لوداع جيل كامل تربى على مشاهدة ميسي ورونالدو. فالأجيال الجديدة بدأت تفرض نفسها، والنجوم الصاعدون يستعدون لتسلم الراية، لكن بريق التاريخي لا يزال قادراً على جذب الأنظار حتى اللحظة الأخيرة.عندما تنطلق صافرة البطولة، قد لا يكون السؤال من سيفوز بالكأس فقط، بل كيف ستنتهي حكاية الرجلين اللذين شكلا لعشرين عاماً عنواناً دائماً العالمية. وبين حلم أخير لرونالدو ورغبة ميسي في إضافة فصل جديد إلى أسطورته، يستعد العالم لمشاهدة رقصة أخيرة قد لا تتكرر أبداً.