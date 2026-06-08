كم عدد الدول التي فازت بكأس العالم؟ وما هي الدول التي فازت بأكبر عدد من الألقاب؟

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وتدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب، بعدما توّجت بكأس العالم 2022 في قطر على حساب ، مضيفة النجمة الثالثة إلى قميصها، بعد لقبي 1978 و1986.الفوز بكأس العالم بقي إنجازاً نادراً منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930، إذ لم تنجح سوى 8 دول فقط في رفع الكأس حتى اليوم. وهذا ما يجعل نسخة 2026 فرصة أمام منتخب جديد ليصبح تاسع بطل في تاريخ البطولة.ويتصدر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً، بعدما أحرز اللقب 5 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. لكن الصدارة البرازيلية تبقى تحت ضغط تاريخي من وألمانيا، إذ يملك كل منهما 4 ألقاب، ما يجعلهما قادرين، في كل نسخة، على معادلة الرقم البرازيلي.وحصدت إيطاليا ألقابها في أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، فيما توجت ، بما في ذلك ألمانيا الغربية سابقاً، أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.أما الأرجنتين، بطلة النسخة الأخيرة، فتأتي في المركز الرابع بثلاثة ألقاب، بينما تمتلك فرنسا لقبين، أولهما على أرضها عام 1998، والثاني في عام 2018. ويتساوى معها منتخب الأوروغواي، الذي فاز بالنسخة الأولى عام 1930 ثم أحرز لقبه الثاني عام 1950.وتضم القائمة أيضاً إنكلترا، بطلة عام 1966، وإسبانيا التي رفعت الكأس للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها عام 2010.البرازيل: 5 ألقاب، أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002إيطاليا: 4 ألقاب، أعوام 1934 و1938 و1982 و2006ألمانيا وألمانيا الغربية: 4 ألقاب، أعوام 1954 و1974 و1990 و2014الأرجنتين: 3 ألقاب، أعوام 1978 و1986 و2022فرنسا: لقبان، عامي 1998 و2018الأوروغواي: لقبان، عامي 1930 و1950إنكلترا: لقب واحد، عام 1966: لقب واحد، عام 2010ومع اقتراب مونديال 2026، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يحافظ الكبار على احتكارهم التاريخي للكأس، أم يولد بطل تاسع يغيّر خريطة المجد العالمي؟ (Ouest-France)