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رياضة

كم عدد الدول التي فازت بكأس العالم؟ وما هي الدول التي فازت بأكبر عدد من الألقاب؟

Lebanon 24
08-06-2026 | 04:59
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كم عدد الدول التي فازت بكأس العالم؟ وما هي الدول التي فازت بأكبر عدد من الألقاب؟
كم عدد الدول التي فازت بكأس العالم؟ وما هي الدول التي فازت بأكبر عدد من الألقاب؟ photos 0
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تنطلق النسخة الـ23 من كأس العالم عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في بطولة ستكون الأكبر في تاريخ المونديال، مع مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.
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وتدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب، بعدما توّجت بكأس العالم 2022 في قطر على حساب فرنسا، مضيفة النجمة الثالثة إلى قميصها، بعد لقبي 1978 و1986.

الفوز بكأس العالم بقي إنجازاً نادراً منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930، إذ لم تنجح سوى 8 دول فقط في رفع الكأس حتى اليوم. وهذا ما يجعل نسخة 2026 فرصة أمام منتخب جديد ليصبح تاسع بطل في تاريخ البطولة.

ويتصدر البرازيل قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً، بعدما أحرز اللقب 5 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. لكن الصدارة البرازيلية تبقى تحت ضغط تاريخي من إيطاليا وألمانيا، إذ يملك كل منهما 4 ألقاب، ما يجعلهما قادرين، في كل نسخة، على معادلة الرقم البرازيلي.

وحصدت إيطاليا ألقابها في أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، فيما توجت ألمانيا، بما في ذلك ألمانيا الغربية سابقاً، أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.

أما الأرجنتين، بطلة النسخة الأخيرة، فتأتي في المركز الرابع بثلاثة ألقاب، بينما تمتلك فرنسا لقبين، أولهما على أرضها عام 1998، والثاني في روسيا عام 2018. ويتساوى معها منتخب الأوروغواي، الذي فاز بالنسخة الأولى عام 1930 ثم أحرز لقبه الثاني عام 1950.

وتضم القائمة أيضاً إنكلترا، بطلة عام 1966، وإسبانيا التي رفعت الكأس للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها عام 2010.

السجل الكامل لأبطال كأس العالم:

البرازيل: 5 ألقاب، أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002
إيطاليا: 4 ألقاب، أعوام 1934 و1938 و1982 و2006
ألمانيا وألمانيا الغربية: 4 ألقاب، أعوام 1954 و1974 و1990 و2014
الأرجنتين: 3 ألقاب، أعوام 1978 و1986 و2022
فرنسا: لقبان، عامي 1998 و2018
الأوروغواي: لقبان، عامي 1930 و1950
إنكلترا: لقب واحد، عام 1966
إسبانيا: لقب واحد، عام 2010

ومع اقتراب مونديال 2026، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يحافظ الكبار على احتكارهم التاريخي للكأس، أم يولد بطل تاسع يغيّر خريطة المجد العالمي؟ (Ouest-France)
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