تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أميركا تمنع أحد أبرز حكام إفريقيا من دخول أراضيها.. ما القصة؟

Lebanon 24
08-06-2026 | 15:59
A-
A+
أميركا تمنع أحد أبرز حكام إفريقيا من دخول أراضيها.. ما القصة؟
أميركا تمنع أحد أبرز حكام إفريقيا من دخول أراضيها.. ما القصة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأميركية منعت الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول أراضيها، رغم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة عدد من مباريات كأس العالم.

Advertisement

وبحسب ما نقله موقع "ديلي صوماليا" عن مصادر في الاتحاد الصومالي لكرة القدم، فقد جرى توقيف أرتان في مطار ميامي الدولي قبل أن يُعاد إلى إسطنبول، حيث كان قد وصل قادمًا من تركيا.

وبحسب المعلومات، كان الحكم قد توجه أولًا إلى نيروبي لاستخراج جواز سفر دبلوماسي، في ظل عدم وجود سفارة أميركية في الصومال، قبل أن يغادر لاحقًا باتجاه الولايات المتحدة عبر تركيا.

غير أن السلطات الأميركية اعتبرت أن الجواز الدبلوماسي غير كافٍ للدخول، ما أدى إلى منعه من دخول البلاد وترحيله فورًا.

 

ويُعد أرتان من أبرز الحكام في إفريقيا، إذ نال جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025 التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، كما أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بيراميدز وماميلودي صنداونز في العام الماضي.

وكان قد دخل التاريخ كأول حكم صومالي يشارك في كأس العالم، قبل أن تنتهي رحلته الأخيرة بالمنع والعودة القسرية. (سكاي نيوز) 

مواضيع ذات صلة
لمواجهة "إيبولا".. أميركا تمنع دخول حاملي البطاقة الخضراء القادمين من 3 دول
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 01:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مايا رعيدي تشارك لحظات من جولتها في أحد أبرز متاحف لندن
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 01:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوفينيا تمنع طائرة إسرائيلية من الهبوط.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 01:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب راكب "خطير".. الولايات المتحدة تمنع طائرة فرنسية من دخول أجوائها
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 01:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

الاتحاد الدولي

كأس العالم

لكرة القدم

سكاي نيوز

كرة القدم

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:02 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:02 | 2026-06-08
Lebanon24
10:45 | 2026-06-08
Lebanon24
07:44 | 2026-06-08
Lebanon24
06:30 | 2026-06-08
Lebanon24
04:59 | 2026-06-08
Lebanon24
04:30 | 2026-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24