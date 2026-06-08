أميركا تمنع أحد أبرز حكام إفريقيا من دخول أراضيها.. ما القصة؟

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أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأميركية منعت الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول أراضيها، رغم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة عدد من مباريات كأس العالم.
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وبحسب ما نقله موقع "ديلي صوماليا" عن مصادر في الاتحاد الصومالي لكرة القدم، فقد جرى توقيف أرتان في مطار ميامي الدولي قبل أن يُعاد إلى إسطنبول، حيث كان قد وصل قادمًا من تركيا.
وبحسب المعلومات، كان الحكم قد توجه أولًا إلى نيروبي لاستخراج جواز سفر دبلوماسي، في ظل عدم وجود سفارة أميركية في الصومال، قبل أن يغادر لاحقًا باتجاه الولايات المتحدة عبر تركيا.
غير أن السلطات الأميركية اعتبرت أن الجواز الدبلوماسي غير كافٍ للدخول، ما أدى إلى منعه من دخول البلاد وترحيله فورًا.
ويُعد أرتان من أبرز الحكام في إفريقيا، إذ نال جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025 التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، كما أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بيراميدز وماميلودي صنداونز في العام الماضي.
وكان قد دخل التاريخ كأول حكم صومالي يشارك في كأس العالم، قبل أن تنتهي رحلته الأخيرة بالمنع والعودة القسرية. (سكاي نيوز)