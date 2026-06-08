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رياضة

بيان جديد يكشف.. هذه آخر تطورات إصابة نيمار

Lebanon 24
08-06-2026 | 14:02
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بيان جديد يكشف.. هذه آخر تطورات إصابة نيمار
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أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا تناول فيه مستجدات إصابة نجمه المخضرم نيمار.

وكان مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي قد وجّه الدعوة لنيمار دا سيلفا بعد الأداء اللافت الذي قدّمه مع فريق سانتوس.

إلا أن اللاعب تعرّض لإصابة قبل انطلاق معسكر "السيليساو" التحضيري لكأس العالم 2026، ما منعه من المشاركة في المباراتين الوديتين أمام بنما ومصر.

وقال بيان الاتحاد البرازيلي: "خضع نيمار لأشعة الرنين المغناطيسي اليوم الاثنين وأظهرت الاختبارات تطورًا إيجابياً في علاجه ضمن البرنامج التأهيلي المتوقع".
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وأضاف البيان: "سيواصل نيمار برنامجه التأهيلي للتعافي كما هو مخطط من قبل اللجنة الطبية للمنتخب البرازيلي".

ولم يحسم البيان الجدل حول مشاركة نيمار في أولى مباريات المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم 2026 ضد منافسه المغرب يوم 15 حزيران الجاري.

ويشارك المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وإسكتلندا.

وكان نيمار قد عاد إلى صفوف المنتخب بعد غياب استمر أكثر من عامين، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أوروغواي في تشرين الأول 2023. (آرم نيوز) 

 
 
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