بيان جديد يكشف.. هذه آخر تطورات إصابة نيمار

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أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا تناول فيه مستجدات إصابة نجمه المخضرم نيمار.
وكان مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي قد وجّه الدعوة لنيمار دا سيلفا بعد الأداء اللافت الذي قدّمه مع فريق سانتوس.
إلا أن اللاعب تعرّض لإصابة قبل انطلاق معسكر "السيليساو" التحضيري لكأس العالم 2026، ما منعه من المشاركة في المباراتين الوديتين أمام بنما ومصر.
ويشارك المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وإسكتلندا.
وكان نيمار قد عاد إلى صفوف المنتخب بعد غياب استمر أكثر من عامين، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أوروغواي في تشرين الأول 2023. (آرم نيوز)