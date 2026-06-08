إريكسن يعلّق لأول مرة بعد تعرّضه لوعكة قلبية جديدة

أكد لاعب خط وسط منتخب الدنمارك، ، أنه عاد إلى منزله يوم الاثنين ويواصل التعافي بشكل جيد برفقة عائلته، وذلك بعد الحادث الذي تعرّض له خلال المباراة الودية أمام ، حين سقط على أرض الملعب.



وأوضح إريكسن في منشور عبر "إنستغرام" أن تلقي صدمة من جهاز إزالة الرجفان القلبي المزروع كان له تأثير كبير عليه وعلى عائلته، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما حدث هذه المرة يختلف عمّا جرى معه في عام 2021.

وأضاف: "أنا بخير، وقد بدأت بالفعل رحلة التعافي".

وكان اللاعب البالغ 34 عامًا قد أثار قلقًا واسعًا بعدما أمسك بصدره وسقط في الدقيقة 65 من اللقاء الذي أُقيم في مدينة أودنسه الدنماركية.

يُذكر أن إريكسن كان قد تعرّض لحادثة مماثلة خلال افتتاح مباريات الدنمارك في بطولة " 2020" أمام عام 2021 في كوبنهاغن، حيث توقف قلبه على أرض الملعب، قبل أن يتم إنعاشه وإنقاذ حياته، ليُزرع له لاحقًا جهاز مزيل الرجفان القلبي، ما سمح له بالعودة لاحقًا إلى الملاعب مع الأندية والمنتخب.