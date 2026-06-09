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رياضة

خليفة صلاح في ليفربول.. صفقة تنتظر نهاية المونديال

Lebanon 24
09-06-2026 | 04:05
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خليفة صلاح في ليفربول.. صفقة تنتظر نهاية المونديال
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول قد يحسم ملف التعاقد مع بديل محتمل للنجم المصري محمد صلاح بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق يوم الخميس المقبل.
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وكان صلاح قد غادر صفوف ليفربول في نهاية موسم 2025/26، بعد تسع سنوات قضاها داخل النادي الإنكليزي.

ويرتبط اسم ليفربول بأكثر من لاعب لتعويض صلاح في "أنفيلد"، من بينهم يان ديوماندي لاعب لايبزيغ، إلا أن القيمة المالية قد تشكّل عقبة أمام إتمام الصفقة، في ظل مطالبة ناديه بـ85 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة "ليفربول دوت كوم" الإنكليزية، يبرز اسم فرانسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتينغ لشبونة، كمرشح آخر على رادار النادي، باعتباره خياراً أكثر واقعية بسبب كلفته الأقل مقارنة بديوماندي.

ويمتلك ترينكاو شرطاً جزائياً في عقده الحالي مع سبورتينغ لشبونة تبلغ قيمته 50.4 مليون جنيه إسترليني، فيما أشارت صحف برتغالية إلى أن رئيس النادي قد يكون منفتحاً على التفاوض مقابل مبلغ أقل إذا دعت الحاجة.

لكن إتمام الصفقة لا يبدو قريباً، إذ لا يرغب سبورتينغ لشبونة في الدخول بمفاوضات قبل نهاية كأس العالم، خصوصاً أن ترينكاو مرشح للمشاركة مع منتخب البرتغال.

وقد يؤدي تألق اللاعب في المونديال إلى رفع قيمته السوقية وزيادة اهتمام أندية أخرى بضمه، في وقت يسعى فيه سبورتينغ لشبونة إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من بيعه.

وكان ترينكاو قد قدّم موسماً مميزاً مع سبورتينغ لشبونة، بعدما سجل 13 هدفاً وقدّم 18 تمريرة حاسمة في 53 مباراة بمختلف المسابقات.

ويرتبط اللاعب البالغ 26 عاماً، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن أو خط الوسط، بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ألمح مدربه روي بورخيس إلى احتمال انتقاله.
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