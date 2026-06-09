الرأس الأخضر في طريق السعودية.. من هم "القروش الزرقاء"؟

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يعتمد منتخب الرأس الأخضر على عدد من اللاعبين المحترفين في ، خصوصاً في البرتغال، حيث يلعب المدافع سيدني لوبيز كابرال مع بنفيكا، والمهاجم ديلون ليفرمنتو مع كاسا بيا، إلى جانب أسماء أخرى تنشط في الدوري البرتغالي.كما يضم المنتخب المدافع لوغان كوستا، لاعب فياريال الإسباني، الذي حرمته إصابة الرباط الصليبي من الظهور بشكل أكبر في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ لم يشارك سوى في مباراتين.ويُعد الجناح المخضرم ريان مينديش، البالغ 36 عاماً، الاسم الأبرز في تشكيلة الرأس الأخضر، إذ ينظر إليه المشجعون كـ"أسطورة حية"، وسيكون أول قائد يقود منتخب بلاده في كأس العالم. ويلعب مينديش حالياً مع فريق إيغدر في الدرجة الثانية .وسبق لمينديش أن زامل النجم الجزائري محرز في لوهافر الفرنسي، قبل خوض تجارب مع ليل الفرنسي ونوتنغهام فوريست الإنكليزي، إضافة إلى تجربتين في الإمارات مع الشارقة والنصر.ومن بين مفاتيح اللعب أيضاً ويلي سيميدو، جناح أومونيا نيقوسيا القبرصي، الذي سجل 17 هدفاً وصنع 10، إلى جانب جوفان كابرال لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي، والذي ساهم في 8 أهداف هذا الموسم، فضلاً عن ليفرمنتو وأسماء أخرى.ويقود المنتخب المدرب بيدرو ليتو بريتو، المعروف باسم "بوبيستا"، وهو قائد سابق وأحد رموز كرة القدم في الرأس الأخضر. وقال في تصريحات لـ" إن": "نحن في غاية الحماس. أعتقد أن الناس متحمسون للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجلهم".وقاد "بوبيستا" منتخب بلاده إلى تأهل تاريخي، بعد سلسلة نتائج لافتة تضمنت خمسة انتصارات متتالية، أبرزها الفوز على الكاميرون 1-0 في أيلول 2025.أما يوم 13 تشرين الأول 2025، فدخل ذاكرة كرة القدم في الرأس الأخضر، بعدما حسم المنتخب تأهله الأول إلى كأس العالم بفوزه على إسواتيني، وسط احتفالات كبيرة في العاصمة برايا.ويُلقب منتخب الرأس الأخضر بـ"القروش الزرقاء"، في إشارة إلى طبيعة البلاد الجغرافية المؤلفة من 10 جزر قبالة السواحل الغربية لإفريقيا، فيما يرتبط اللون الأزرق بعلم الدولة وقميص منتخبها.وسيواجه المنتخب السعودي الرأس الأخضر في مباراته الأخيرة بالمجموعة، في 27 حزيران، بمدينة هيوستن، في لقاء قد يكون حاسماً لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى دور الـ32، بعدما يكونان قد واجها إسبانيا وأوروغواي. (CNN)