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رياضة

مبابي يؤجّل أهدافه للمونديال.. وأوليسيه يتألق

Lebanon 24
09-06-2026 | 06:44
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مبابي يؤجّل أهدافه للمونديال.. وأوليسيه يتألق
مبابي يؤجّل أهدافه للمونديال.. وأوليسيه يتألق photos 0
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يدخل منتخب فرنسا كأس العالم بصورة هجومية متباينة، بعدما حقق فوزاً على إيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 في آخر اختبار له قبل السفر إلى البطولة، في مباراة شهدت استمرار صيام كيليان مبابي عن التسجيل، مقابل تألق لافت لمايكل أوليسيه.
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وبحسب Goal.com، فشل مبابي في التسجيل للمباراة الثالثة توالياً مع المنتخب الفرنسي، رغم حصوله على أكثر من فرصة خلال اللقاء. ورغم أن الأمر يبدو غير معتاد بالنسبة إلى قائد فرنسا، الذي يملك 56 هدفاً في 98 مباراة دولية، فإن المدرب ديدييه ديشان لا يرى في ذلك سبباً للقلق قبل انطلاق المونديال.

وقال ديشان، في تصريح لقناة TF1، إنه لا يشعر بالقلق، مضيفاً أن مبابي حصل على عدة فرص لكنه لم يكن حاسماً أمام المرمى. وكشف المدرب الفرنسي، بنبرة مازحة، أن مهاجم ريال مدريد أخبره بأنه "يدّخر" لمسته التهديفية للبطولة في الولايات المتحدة.

لكن بينما بقي مبابي بعيداً عن التسجيل، خطف مايكل أوليسيه المشهد بأداء كبير في مدينة ليل. جناح بايرن ميونيخ سجّل ثلاثية كاملة، مؤكداً الحالة الفنية المميزة التي يعيشها مع ناديه، ومعززاً حضوره داخل المنتخب الفرنسي قبل الحدث العالمي.

وأشاد ديشان كثيراً بأوليسيه، معتبراً أنه يمر بفترة رائعة تشبه موسمه مع بايرن ميونيخ. وقال إن كل شيء يبدو سهلاً بالنسبة إليه، وإن فعاليته الهجومية تمنح فرنسا قوة إضافية، مع التشديد في الوقت نفسه على حاجة المنتخب إلى مساهمة لاعبين آخرين.

ويبدو أن أوليسيه بات أحد أبرز الأوراق الهجومية الجاهزة لدى فرنسا قبل البطولة، خصوصاً في ظل بحث المنتخب عن مزيد من الانسجام والفعالية في الثلث الأخير من الملعب.

ومن المنتظر أن ينتقل المنتخب الفرنسي إلى معسكره التدريبي قرب بوسطن، حيث يبدأ التحضير النهائي لكأس العالم. وسيكون على ديشان العمل على تحسين الترابط بين خطوط الفريق، مع ضمان وصول نجومه الأساسيين إلى البطولة بأفضل حالة ممكنة.

وتعوّل فرنسا على الثنائي مبابي وأوليسيه لقيادة طموحاتها في أميركا الشمالية، حيث تلعب ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والعراق والنرويج.

وبين قائد يبحث عن استعادة حسه التهديفي في اللحظة المناسبة، ونجم صاعد يدخل المونديال بأفضل فورمة، تبدو فرنسا أمام معادلة هجومية واعدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى ترجمتها عندما تبدأ المباريات الحاسمة.
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