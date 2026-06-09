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رياضة

الهلال يجهز البدائل... وبيريرا أبرز المرشحين لخلافة إنزاغي

Lebanon 24
09-06-2026 | 15:32
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الهلال يجهز البدائل... وبيريرا أبرز المرشحين لخلافة إنزاغي
الهلال يجهز البدائل... وبيريرا أبرز المرشحين لخلافة إنزاغي photos 0
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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني الحالي لنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، تحسباً لإمكانية حدوث تغيير على رأس الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.
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ووفقاً لما ذكره الإعلامي الرياضي بن جاكوبس عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن إدارة الهلال أبدت استعدادها لتقديم عرض مالي كبير من أجل إقناع بيريرا بالعودة إلى الدوري السعودي.



وتأتي هذه التحركات في ظل عدم وضوح الصورة بشأن مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، إذ لا تزال احتمالات رحيله عن "الزعيم" قائمة خلال الصيف الحالي، ما دفع الإدارة إلى فتح خطوط اتصال مع عدد من الأسماء التدريبية البارزة لضمان جاهزية البدائل المحتملة.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الهلال العمل على ملف المدير الرياضي، حيث يقترب الاسكتلندي ريتشارد هيوز من تولي المنصب خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ليفربول.


وأشارت تقارير سابقة إلى أن المدير الرياضي الجديد سيكون له دور محوري في حسم مستقبل إنزاغي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو اتخاذ قرار بالبحث عن جهاز فني جديد للموسم المقبل.

وكان إنزاغي قد تولى قيادة الهلال في صيف العام الماضي، ونجح في تحقيق نتائج لافتة، أبرزها الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، قبل أن تنتهي مغامرته بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1.

 كما قاد المدرب الإيطالي الهلال للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2025-2026، بعد الفوز في المباراة النهائية على الخلود بنتيجة 2-1 على ملعب "الإنماء" في جدة.

وأنهى الهلال الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف النصر المتوج باللقب.

ويملك فيتور بيريرا خبرة سابقة في الكرة السعودية، بعدما تولى الشباب، ويعمل حالياً على تجهيز نوتنغهام فورست للموسم الجديد، بالتزامن مع مفاوضات لتمديد عقده مع النادي الإنجليزي بعد تلقيه عرضاً رسمياً للاستمرار في منصبه.
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