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رياضة

من ضمنهم ميسي.. خطأ أمني يكشف بيانات جوازات لاعبي الأرجنتين!

Lebanon 24
10-06-2026 | 14:57
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من ضمنهم ميسي.. خطأ أمني يكشف بيانات جوازات لاعبي الأرجنتين!
من ضمنهم ميسي.. خطأ أمني يكشف بيانات جوازات لاعبي الأرجنتين! photos 0
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كشف خطأ أمني عن بيانات جوازات سفر لاعبي منتخب الأرجنتين بالكامل، خلال المباراة الودية التي جمعته بمنتخب آيسلندا في ولاية ألاباما الأميركية، ضمن التحضيرات لكأس العالم.

وبحسب التفاصيل، فإن أرقام جوازات السفر كانت مدرجة ضمن ورقة التشكيلة الرسمية، التي يُفترض أن تُسلَّم إلى الإعلام والجماهير بعد إخفاء المعلومات الحساسة، إلا أنها نُشرت من دون أي حجب، ما أدى إلى تسريب البيانات.

ميدانيًا، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على منتخب آيسلندا لكرة القدم بنتيجة 3-0 أمام أكثر من 88 ألف متفرج، في لقاء شهد عودة النجم ليونيل ميسي بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية.

وترك ميسي بصمته سريعًا بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، إذ سجل هدفًا بعد دقيقتين فقط، قبل أن يتسبب زميله لاوتارو مارتينيز بركلة جزاء إثر عرقلة داخل المنطقة بعد تمريرة من ميسي، ليتولى الأخير تنفيذها بنجاح ويمنح التقدم 2-0.

وبهذا الهدف، دخل ميسي التاريخ كأكبر لاعب يسجل لمنتخب الأرجنتين بعمر 38 عامًا و11 شهرًا، متجاوزًا رقم أنخيل لابرونا الذي صمد منذ عام 1957.

ومن المقرر أن يستهل منتخب الأرجنتين مشواره في الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب منتخب الجزائر لكرة القدم ضمن المجموعة العاشرة، يوم الثلاثاء المقبل. (سكاي نيوز) 

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