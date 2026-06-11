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خاص

في مونديال 2026... لماذا قد يفشل الكبار؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-06-2026 | 04:30
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في مونديال 2026... لماذا قد يفشل الكبار؟
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مع انطلاق كأس العالم 2026، مساء اليوم تتجه الأنظار كالمعتاد نحو المنتخبات الكبرى المرشحة للمنافسة على اللقب، وفي مقدمتها الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا والبرازيل وإنكلترا والبرتغال. إلا أن تاريخ البطولة يثبت أن الترشيحات المسبقة لا تضمن النجاح، وأن الفارق بين رفع الكأس والخروج المبكر قد يكون أحياناً تفصيلاً صغيراً أو خطأً واحداً في توقيت حاسم. فلماذا قد يفشل الكبار في مونديال ضخم، كنسخة 2026؟
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الارجنتين والاسماء المكررة
تدخل الأرجنتين البطولة حاملة للقب، لكنها تواجه تحدياً لا يقل صعوبة عن الفوز به. فالمنتخب الذي وصل إلى القمة قبل أربع سنوات أصبح اليوم تحت ضغط الحفاظ على إنجازه، فيما ستكون كل مباراة أمامه مختلفة بسبب تعامل المنافسين معه باعتباره الفريق الذي يجب هزيمته. كما أن الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا رحلة التتويج السابقة قد يطرح تساؤلات حول القدرة على المحافظة على المستوى ذاته في بطولة طويلة ومزدحمة بالمباريات.
 
فرنسا والاصابات
أما فرنسا، التي لا تغيب عن دائرة الترشيحات في أي بطولة كبرى، فتملك تشكيلة مليئة بالنجوم والخبرة. لكن المنتخب الفرنسي دفع ثمن الإصابات وتقلبات المستوى في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة. كما أن كثرة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني قد تتحول أحياناً إلى تحدٍ بدلاً من أن تكون نقطة قوة، خصوصاً في المباريات التي تتطلب قرارات سريعة وحاسمة.

إسبانبا والتجربة الشابة
وفي إسبانيا، يبدو المشهد مختلفاً. فالمنتخب يملك واحداً من أكثر الأجيال الشابة إثارة للاهتمام، ونجح في تقديم كرة قدم مقنعة خلال الفترة الماضية. غير أن عدداً كبيراً من عناصره سيخوضون أول تجربة مونديالية حقيقية تحت ضغط المنافسة على اللقب، وهو عامل قد يلعب دوراً مهماً عندما تصل البطولة إلى مراحلها الحاسمة.

عقدة البرازيل
البرازيل بدورها تدخل البطولة وسط آمال كبيرة باستعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة. ورغم وفرة المواهب، فإن المنتخب البرازيلي عانى في نسخ سابقة من صعوبة تحويل التفوق الفردي إلى نجاح جماعي كامل، وهو ما جعل مشواره يتوقف أكثر من مرة أمام منتخبات بدت أقل بريقاً على الورق لكنها أكثر توازناً داخل الملعب.

ولا تختلف الصورة كثيراً بالنسبة إلى إنكلترا والبرتغال. فالمنتخبان يملكان أسماء قادرة على الذهاب بعيداً، لكن الضغوط الجماهيرية والإعلامية تزداد مع كل بطولة جديدة، ما يجعل هامش الخطأ محدوداً للغاية.

وفي بطولة تضم 48 منتخباً وتقام على مساحة جغرافية واسعة وفي ظروف مختلفة، قد لا يكون السؤال من هو المرشح الأكبر للفوز، بل من هو الأكثر قدرة على تجنب الأخطاء. فالمونديال لا يكافئ دائماً الفريق الأقوى على الورق، بل الفريق الذي ينجح في الحفاظ على توازنه عندما تبدأ التفاصيل الصغيرة بصناعة الفارق.
 
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