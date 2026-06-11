بالصور: ملاعب مونديال 2026.. هندسة جاهزة لحدث عالمي

Advertisement

الأمريكية، تصوير HNTB" style="width: 100%; height: 100%;" /> الأمريكية، تصوير HNTB" style="width: 100%; height: 100%;" />

وتستضيف الولايات المتحدة 11 ملعباً، معظمها ملاعب حالية لفرق الأميركية "NFL"، خضع بعضها لتحديثات أو تعديلات لتلائم مباريات كرة القدم. أما كندا فتشارك بملعبين، والمكسيك بثلاثة ملاعب، أبرزها ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية وسبق أن استضاف نهائيي 1970 و1986.ومن أبرز الملاعب ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس، الذي صممته شركة "HKS" وافتتح عام 2020، ويتسع لـ70 ألف متفرج، مع إمكانية رفع سعته إلى 100 ألف في المناسبات الكبرى، ويُعد من أغلى الملاعب التي شُيّدت في العالم.وفي أتلانتا، يبرز ملعب "مرسيدس بنز" من تصميم شركة "HOK"، الذي افتتح عام 2017 ويتسع لـ71 ألف متفرج، ويتميّز بسقفه القابل للفتح والإغلاق بطريقة تشبه فتحة الكاميرا.أما في المكسيك، فيبرز ملعب "BBVA" في غوادالوبي، الذي صممته "Populous" و"VFO"، ويتسع لـ53 ألفاً و500 متفرج، ويُعرف بلقب "العملاق الفولاذي" بسبب شكله اللافت.وفي كاليفورنيا، يستضيف ملعب "ليفي" في سانتا كلارا مباريات البطولة، وهو ملعب افتتح عام 2014 ويتسع لـ68 ألفاً و500 متفرج، مع إمكانية توسعته إلى 75 ألفاً.وسيكون ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، القريب من ، مسرحاً للمباراة النهائية، وهو من تصميم "HOK" ويتسع لـ82 ألفاً و500 متفرج، ويُستخدم من قبل فريقي "نيويورك جاينتس" و"نيويورك جيتس".وتضم قائمة الملاعب أيضاً "أكرون" في غوادالاخارا، بتصميمه المستوحى من شكل البركان، وملعب "AT&T" في أرلينغتون بسقفه القابل للطي، و"BMO Field" في تورنتو الذي ستُرفع سعته مؤقتاً خلال البطولة.كما تستقبل المباريات ملاعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، و"NRG" في هيوستن، و"جيليت" في ماساتشوستس، و"لومين" في سياتل، و"BC Place" في فانكوفر، و"هارد روك" في ميامي، و"آروهيد" في كانساس سيتي.ويبقى ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي العنوان الأبرز، إذ سيصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف مباريات في ثلاث نسخ من كأس العالم، بعدما افتتح عام 1966 ويتسع لنحو 87 ألف متفرج.