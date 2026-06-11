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رياضة

بالصور: ملاعب مونديال 2026.. هندسة جاهزة لحدث عالمي

Lebanon 24
11-06-2026 | 07:00
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بالصور: ملاعب مونديال 2026.. هندسة جاهزة لحدث عالمي
بالصور: ملاعب مونديال 2026.. هندسة جاهزة لحدث عالمي photos 0
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مع انطلاق كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي، تتجه الأنظار إلى 16 ملعباً تستضيف مباريات البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في نسخة مختلفة عن كثير من البطولات السابقة، إذ لم تُبنَ الملاعب خصيصاً للمونديال، بل كانت قائمة قبل سنوات وتستخدمها أندية رياضية كبرى.
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وتستضيف الولايات المتحدة 11 ملعباً، معظمها ملاعب حالية لفرق دوري كرة القدم الأميركية "NFL"، خضع بعضها لتحديثات أو تعديلات لتلائم مباريات كرة القدم. أما كندا فتشارك بملعبين، والمكسيك بثلاثة ملاعب، أبرزها ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية وسبق أن استضاف نهائيي 1970 و1986.

ومن أبرز الملاعب ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس، الذي صممته شركة "HKS" وافتتح عام 2020، ويتسع لـ70 ألف متفرج، مع إمكانية رفع سعته إلى 100 ألف في المناسبات الكبرى، ويُعد من أغلى الملاعب التي شُيّدت في العالم.
ملعب سوفي في لوس أنجلوس


وفي أتلانتا، يبرز ملعب "مرسيدس بنز" من تصميم شركة "HOK"، الذي افتتح عام 2017 ويتسع لـ71 ألف متفرج، ويتميّز بسقفه القابل للفتح والإغلاق بطريقة تشبه فتحة الكاميرا.
ملعب مرسيدس بنز من تصميم شركة هوك


أما في المكسيك، فيبرز ملعب "BBVA" في غوادالوبي، الذي صممته "Populous" و"VFO"، ويتسع لـ53 ألفاً و500 متفرج، ويُعرف بلقب "العملاق الفولاذي" بسبب شكله اللافت.
ملعب بي بي في إيه من تصميم شركة بوبولوس


وفي كاليفورنيا، يستضيف ملعب "ليفي" في سانتا كلارا مباريات البطولة، وهو ملعب افتتح عام 2014 ويتسع لـ68 ألفاً و500 متفرج، مع إمكانية توسعته إلى 75 ألفاً.
ملعب ليفي، سانتا كلارا، الولايات المتحدة <a class='entities-links' href='/entity/106586795/الأمريكية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الأمريكية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الأمريكية&id=11278&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=الأمريكية، تصوير HNTB" style="width: 100%; height: 100%;" />


وسيكون ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، القريب من نيويورك، مسرحاً للمباراة النهائية، وهو من تصميم "HOK" ويتسع لـ82 ألفاً و500 متفرج، ويُستخدم من قبل فريقي "نيويورك جاينتس" و"نيويورك جيتس".
ملعب ميتلايف، نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، من تصميم شركة HOK


وتضم قائمة الملاعب أيضاً "أكرون" في غوادالاخارا، بتصميمه المستوحى من شكل البركان، وملعب "AT&T" في أرلينغتون بسقفه القابل للطي، و"BMO Field" في تورنتو الذي ستُرفع سعته مؤقتاً خلال البطولة.
ملعب أكرون، غوادالاخارا، المكسيك


كما تستقبل المباريات ملاعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، و"NRG" في هيوستن، و"جيليت" في ماساتشوستس، و"لومين" في سياتل، و"BC Place" في فانكوفر، و"هارد روك" في ميامي، و"آروهيد" في كانساس سيتي.
توسعة ملعب بي إم أو بواسطة شركة جينسلر
ملعب AT&T، أرلينغتون، من تصميم HKS (2009)


ويبقى ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي العنوان الأبرز، إذ سيصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف مباريات في ثلاث نسخ من كأس العالم، بعدما افتتح عام 1966 ويتسع لنحو 87 ألف متفرج.
ملعب إن آر جي، هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، من تصميم شركة بوبولوس
حقل لينكولن المالي، فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة NBBJ (2003)
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