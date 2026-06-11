تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

جنوب أفريقيا تفتتح المونديال أمام المكسيك.. اختبار صعب خارج الأرض

Lebanon 24
11-06-2026 | 07:30
A-
A+
جنوب أفريقيا تفتتح المونديال أمام المكسيك.. اختبار صعب خارج الأرض
جنوب أفريقيا تفتتح المونديال أمام المكسيك.. اختبار صعب خارج الأرض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة المكسيك، الخميس، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، في لقاء يحمل تحدياً كبيراً لـ"بافانا بافانا" أمام أصحاب الأرض والجمهور.
Advertisement

ويدخل المنتخب الجنوب أفريقي البطولة بصورة غير مستقرة على مستوى النتائج، إذ لم تكن مبارياته الودية الأخيرة مقنعة تماماً، بعدما تعادل توالياً مع نيكاراغوا وجامايكا، وخسر قبل ذلك أمام بنما بنتيجة 2-1.

ورغم هذه النتائج المتذبذبة، يعوّل المنتخب على الروح القتالية التي أظهرها خلال التصفيات الأفريقية، حيث نجح فريق المدرب هوغو بروس في تصدر مجموعة صعبة متقدماً على نيجيريا، ما يمنحه دفعة معنوية قبل الاصطدام بالمنتخب المكسيكي في افتتاح البطولة.

وتلقى الجهاز الفني أخباراً إيجابية قبل المباراة، بعد تعافي الظهير الأيسر الأساسي أوبري موديبا من إصابة عضلية كانت قد أثارت القلق في الفترة الماضية. وأكد المدرب هوغو بروس أن اللاعب أصبح جاهزاً بالكامل، وعاد إلى التدريبات الجماعية، وبات متاحاً للاختيار.

في المقابل، لا تخلو قائمة جنوب أفريقيا من الغيابات، خصوصاً في الخط الهجومي، بعد استبعاد الجناحين ثابيلو مورينا وموهاو نكوتا من القائمة النهائية للمونديال بسبب عدم تعافيهما في الوقت المناسب.

وسيكون المنتخب الجنوب أفريقي بحاجة إلى خبرة لاعبيه في مواجهة صعبة خارج ملعبه. ومن المتوقع أن يبدأ القائد رونوين ويليامز في حراسة المرمى، ليمنح الفريق ثقلاً وهدوءاً من الخلف، فيما يتحمل مهاجم بيرنلي لايل فوستر المسؤولية الهجومية الأساسية في قيادة الخط الأمامي أمام المكسيك.

ومن المرجح أن يبدأ منتخب جنوب أفريقيا المباراة بتشكيلة تضم: ويليامز؛ موداو، مبوكازي، أوكون، موديبا؛ مباثا، سيثولي، موكوينا؛ أبوليس، فوستر، موريمي.

وتنطلق المباراة، الخميس 11 حزيران، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بريطانيا.
مواضيع ذات صلة
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المسار التفاوضي أمام اختبار صعب ورهان أميركي على تطور إيجابي يثبت الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المونديال ينطلق الليلة.. المكسيك وجنوب أفريقيا في الواجهة وهذه القنوات الناقلة
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"المونديال"... الطقس يُهدّد المباراة الإفتتاحيّة بين المكسيك وجنوب افريقيا الخميس
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

جنوب أفريقيا

كأس العالم

الأفريقية

بريطانيا

✨ الخلف

المكسيك

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-11
Lebanon24
09:30 | 2026-06-11
Lebanon24
09:00 | 2026-06-11
Lebanon24
08:30 | 2026-06-11
Lebanon24
08:00 | 2026-06-11
Lebanon24
07:35 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24