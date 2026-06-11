جنوب أفريقيا تفتتح المونديال أمام المكسيك.. اختبار صعب خارج الأرض

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ويدخل المنتخب الجنوب أفريقي البطولة بصورة غير مستقرة على مستوى النتائج، إذ لم تكن مبارياته الودية الأخيرة مقنعة تماماً، بعدما تعادل توالياً مع نيكاراغوا وجامايكا، وخسر قبل ذلك أمام بنما بنتيجة 2-1.ورغم هذه النتائج المتذبذبة، يعوّل المنتخب على الروح القتالية التي أظهرها خلال التصفيات ، حيث نجح فريق المدرب هوغو بروس في تصدر مجموعة صعبة متقدماً على نيجيريا، ما يمنحه دفعة معنوية قبل الاصطدام بالمنتخب المكسيكي في افتتاح البطولة.وتلقى الجهاز الفني أخباراً إيجابية قبل المباراة، بعد تعافي الظهير الأيسر الأساسي أوبري موديبا من إصابة عضلية كانت قد أثارت القلق في الفترة الماضية. وأكد المدرب هوغو بروس أن اللاعب أصبح جاهزاً بالكامل، وعاد إلى التدريبات الجماعية، وبات متاحاً للاختيار.في المقابل، لا تخلو قائمة جنوب من الغيابات، خصوصاً في الخط الهجومي، بعد استبعاد الجناحين ثابيلو مورينا وموهاو نكوتا من القائمة النهائية للمونديال بسبب عدم تعافيهما في الوقت المناسب.وسيكون المنتخب الجنوب أفريقي بحاجة إلى خبرة لاعبيه في مواجهة صعبة خارج ملعبه. ومن المتوقع أن يبدأ القائد رونوين ويليامز في حراسة المرمى، ليمنح الفريق ثقلاً وهدوءاً من الخلف، فيما يتحمل مهاجم بيرنلي لايل فوستر المسؤولية الهجومية الأساسية في قيادة الخط الأمامي أمام المكسيك.ومن المرجح أن يبدأ منتخب جنوب أفريقيا المباراة بتشكيلة تضم: ويليامز؛ موداو، مبوكازي، أوكون، موديبا؛ مباثا، سيثولي، موكوينا؛ أبوليس، فوستر، موريمي.وتنطلق المباراة، الخميس 11 حزيران، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت .