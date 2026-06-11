بالفيديو.. من التاريخ: حكاية أول هدف في كأس العالم

بعدما افتتح الإكوادوري إينر فالنسيا التسجيل في كأس العالم 2022 أمام قطر، عادت إلى الواجهة ذاكرة اللاعبين الذين كتبوا أسماءهم مبكراً في تاريخ المونديال، بتسجيلهم الهدف الأول في البطولة.



في عام 1974، منح بول برايتنر منتخب ألمانيا الغربية بداية مثالية على أرضه، بعدما سجل هدف الفوز أمام تشيلي بتسديدة قوية. وواصل لاحقاً حضوره في النهائي، حيث سجل من ركلة جزاء أمام هولندا، قبل أن يتوج منتخب بلاده باللقب.







وفي مونديال 1978، لم ينتظر الفرنسي برنارد لاكومب طويلاً، فسجل في شباك إيطاليا بعد أقل من دقيقة، لكن خسرت المباراة 2-1 وودعت من دور المجموعات.



أما في 1982، فكان البلجيكي إروين فاندنبرغ صاحب الضربة الأولى، عندما قاد بلاده للفوز على الأرجنتين حاملة اللقب في مفاجأة كبيرة بملعب "كامب نو".

🔙 to #ARGBEL 1982



⚽ Happy Birthday Erwin #Vandenbergh ! 😊 6⃣0⃣#REDTOGETHER 🇧🇪#WorldCup 🏆 pic.twitter.com/8dd9m0mDWj — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 26, 2019 Advertisement



وفي 1986، افتتح أليساندرو ألتوبيلي التسجيل في البطولة أمام بلغاريا، بعد أربع مساهمته في تتويج إيطاليا بكأس العالم 1982.



واحد من أكثر الأهداف الافتتاحية شهرة جاء في 1990، حين سجل الكاميروني فرانسوا أومام بييك هدف الفوز على الأرجنتين حاملة اللقب، في واحدة من كبرى مفاجآت تاريخ كأس العالم. وفي 1986، افتتح أليساندرو ألتوبيلي التسجيل في البطولة أمام بلغاريا، بعد أربع مساهمته في تتويج إيطاليا بكأس العالم 1982.واحد من أكثر الأهداف الافتتاحية شهرة جاء في 1990، حين سجل الكاميروني فرانسوا أومام بييك هدف الفوز على الأرجنتين حاملة اللقب، في واحدة من كبرى مفاجآت تاريخ كأس العالم.

😮 Who remembers this #WorldCup shock❓



The opening game of the 1990 @FIFAWorldCup threw up an almighty shock as #Cameroon beat #Argentina 1️⃣-0️⃣ #OnThisDay in 1️⃣9️⃣9️⃣0️⃣, courtesy of this goal from François Omam-Biyik...



⬇️⬇️ pic.twitter.com/SKXBssGtIr — Football On This Day (@footieonthisday) June 8, 2018



وفي 1994، احتاجت ألمانيا إلى هدف يورغن كلينسمان لتجاوز بوليفيا في المباراة الافتتاحية، بينما افتتح سيزار سامبايو مشوار البرازيل في 1998 بهدف مبكر أمام اسكتلندا.



وفي 2002، صنع بابا بوبا ديوب لحظة تاريخية للسنغال، بعدما سجل هدف الفوز أمام فرنسا حاملة اللقب، في بداية مشوار مفاجئ قاد المنتخب الإفريقي إلى ربع النهائي. وفي 1994، احتاجت ألمانيا إلى هدف يورغن كلينسمان لتجاوز بوليفيا في المباراة الافتتاحية، بينما افتتح سيزار سامبايو مشوار البرازيل في 1998 بهدف مبكر أمام اسكتلندا.وفي 2002، صنع بابا بوبا ديوب لحظة تاريخية للسنغال، بعدما سجل هدف الفوز أمام فرنسا حاملة اللقب، في بداية مشوار مفاجئ قاد المنتخب الإفريقي إلى ربع النهائي.

Among Diop's many accomplishments, he will always be remembered for scoring the opening goal of the 2002 World Cup. RIP, Papa Bouba Diop.pic.twitter.com/O2tG9xj5J7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020



ومع تغيير نظام المباراة الافتتاحية في 2006 لتكون من نصيب الدولة المضيفة، سجل فيليب لام هدفاً رائعاً لألمانيا أمام كوستاريكا، في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض 4-2. ومع تغيير نظام المباراة الافتتاحية في 2006 لتكون من نصيب الدولة المضيفة، سجل فيليب لام هدفاً رائعاً لألمانيا أمام كوستاريكا، في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض 4-2.

#OnThisDay 15 years ago @philipplahm made his 🇩🇪 @DFB_Team_EN debut.



He went on to lift the 2014 #WorldCup 🏆 + he scored the opening goal at the 2006 edition on home soil 👏 pic.twitter.com/shZnDwGsch — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 18, 2019



ويبقى هدف الجنوب إفريقي سيفيو تشابالالا في 2010 أمام المكسيك من أكثر الأهداف الافتتاحية رسوخاً في الذاكرة، ليس فقط لجماليته، بل لأنه جاء في أول كأس عالم تقام في إفريقيا. ويبقى هدف الجنوب إفريقي سيفيو تشابالالا في 2010 أمام المكسيك من أكثر الأهداف الافتتاحية رسوخاً في الذاكرة، ليس فقط لجماليته، بل لأنه جاء في أول كأس عالم تقام في إفريقيا.







وفي 2014، سجّل البرازيلي مارسيلو أول أهداف البطولة، لكن بالخطأ في مرمى بلاده أمام كرواتيا، قبل أن تعود البرازيل وتفوز 3-1.







أما في 2018، فافتتح الروسي يوري غازينسكي التسجيل أمام ، في مباراة انتهت بفوز كبير لروسيا 5-0.



وفي 2022، دخل إينر فالنسيا القائمة بعدما سجل أول أهداف البطولة من ركلة جزاء أمام قطر، ثم أضاف هدفاً ثانياً، ليمنح الإكوادور فوزاً مهماً في الافتتاح.