تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بالفيديو.. من التاريخ: حكاية أول هدف في كأس العالم

Lebanon 24
11-06-2026 | 09:00
A-
A+
بالفيديو.. من التاريخ: حكاية أول هدف في كأس العالم
بالفيديو.. من التاريخ: حكاية أول هدف في كأس العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعدما افتتح الإكوادوري إينر فالنسيا التسجيل في كأس العالم 2022 أمام قطر، عادت إلى الواجهة ذاكرة اللاعبين الذين كتبوا أسماءهم مبكراً في تاريخ المونديال، بتسجيلهم الهدف الأول في البطولة.

في عام 1974، منح بول برايتنر منتخب ألمانيا الغربية بداية مثالية على أرضه، بعدما سجل هدف الفوز أمام تشيلي بتسديدة قوية. وواصل لاحقاً حضوره في النهائي، حيث سجل من ركلة جزاء أمام هولندا، قبل أن يتوج منتخب بلاده باللقب.



وفي مونديال 1978، لم ينتظر الفرنسي برنارد لاكومب طويلاً، فسجل في شباك إيطاليا بعد أقل من دقيقة، لكن فرنسا خسرت المباراة 2-1 وودعت من دور المجموعات.

أما في 1982، فكان البلجيكي إروين فاندنبرغ صاحب الضربة الأولى، عندما قاد بلاده للفوز على الأرجنتين حاملة اللقب في مفاجأة كبيرة بملعب "كامب نو".
Advertisement


وفي 1986، افتتح الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي التسجيل في البطولة أمام بلغاريا، بعد أربع سنوات من مساهمته في تتويج إيطاليا بكأس العالم 1982.

واحد من أكثر الأهداف الافتتاحية شهرة جاء في 1990، حين سجل الكاميروني فرانسوا أومام بييك هدف الفوز على الأرجنتين حاملة اللقب، في واحدة من كبرى مفاجآت تاريخ كأس العالم.


وفي 1994، احتاجت ألمانيا إلى هدف يورغن كلينسمان لتجاوز بوليفيا في المباراة الافتتاحية، بينما افتتح سيزار سامبايو مشوار البرازيل في 1998 بهدف مبكر أمام اسكتلندا.

وفي 2002، صنع بابا بوبا ديوب لحظة تاريخية للسنغال، بعدما سجل هدف الفوز أمام فرنسا حاملة اللقب، في بداية مشوار مفاجئ قاد المنتخب الإفريقي إلى ربع النهائي.


ومع تغيير نظام المباراة الافتتاحية في 2006 لتكون من نصيب الدولة المضيفة، سجل فيليب لام هدفاً رائعاً لألمانيا أمام كوستاريكا، في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض 4-2.


ويبقى هدف الجنوب إفريقي سيفيو تشابالالا في 2010 أمام المكسيك من أكثر الأهداف الافتتاحية رسوخاً في الذاكرة، ليس فقط لجماليته، بل لأنه جاء في أول كأس عالم تقام في إفريقيا.



وفي 2014، سجّل البرازيلي مارسيلو أول أهداف البطولة، لكن بالخطأ في مرمى بلاده أمام كرواتيا، قبل أن تعود البرازيل وتفوز 3-1.



أما في 2018، فافتتح الروسي يوري غازينسكي التسجيل أمام السعودية، في مباراة انتهت بفوز كبير لروسيا 5-0.

وفي 2022، دخل إينر فالنسيا القائمة بعدما سجل أول أهداف البطولة من ركلة جزاء أمام قطر، ثم أضاف هدفاً ثانياً، ليمنح الإكوادور فوزاً مهماً في الافتتاح.
مواضيع ذات صلة
قطر تبحث عن أول بصمة حقيقية في كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة في تذكار جميع القديسين: القداسة ليست حكاية من الماضي بل دعوة ممتدة عبر الزمن
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

سنوات من

السعودية

الإيطالي

الغربي

روسيا

فرنسا

الروس

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-11
Lebanon24
09:30 | 2026-06-11
Lebanon24
08:30 | 2026-06-11
Lebanon24
08:00 | 2026-06-11
Lebanon24
07:35 | 2026-06-11
Lebanon24
07:30 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24