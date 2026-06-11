بالفيديو.. من التاريخ: حكاية أول هدف في كأس العالم

بعدما افتتح الإكوادوري إينر فالنسيا التسجيل في كأس العالم 2022 أمام قطر، عادت إلى الواجهة ذاكرة اللاعبين الذين كتبوا أسماءهم مبكراً في تاريخ المونديال، بتسجيلهم الهدف الأول في البطولة.
في عام 1974، منح بول برايتنر منتخب ألمانيا الغربية بداية مثالية على أرضه، بعدما سجل هدف الفوز أمام تشيلي بتسديدة قوية. وواصل لاحقاً حضوره في النهائي، حيث سجل من ركلة جزاء أمام هولندا، قبل أن يتوج منتخب بلاده باللقب.
وفي مونديال 1978، لم ينتظر الفرنسي برنارد لاكومب طويلاً، فسجل في شباك إيطاليا بعد أقل من دقيقة، لكن فرنسا
خسرت المباراة 2-1 وودعت من دور المجموعات.
أما في 1982، فكان البلجيكي إروين فاندنبرغ صاحب الضربة الأولى، عندما قاد بلاده للفوز على الأرجنتين حاملة اللقب في مفاجأة كبيرة بملعب "كامب نو".
وفي 1986، افتتح الإيطالي
أليساندرو ألتوبيلي التسجيل في البطولة أمام بلغاريا، بعد أربع سنوات من
مساهمته في تتويج إيطاليا بكأس العالم 1982.
واحد من أكثر الأهداف الافتتاحية شهرة جاء في 1990، حين سجل الكاميروني فرانسوا أومام بييك هدف الفوز على الأرجنتين حاملة اللقب، في واحدة من كبرى مفاجآت تاريخ كأس العالم.
وفي 1994، احتاجت ألمانيا إلى هدف يورغن كلينسمان لتجاوز بوليفيا في المباراة الافتتاحية، بينما افتتح سيزار سامبايو مشوار البرازيل في 1998 بهدف مبكر أمام اسكتلندا.
وفي 2002، صنع بابا بوبا ديوب لحظة تاريخية للسنغال، بعدما سجل هدف الفوز أمام فرنسا حاملة اللقب، في بداية مشوار مفاجئ قاد المنتخب الإفريقي إلى ربع النهائي.
ومع تغيير نظام المباراة الافتتاحية في 2006 لتكون من نصيب الدولة المضيفة، سجل فيليب لام هدفاً رائعاً لألمانيا أمام كوستاريكا، في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض 4-2.
ويبقى هدف الجنوب إفريقي سيفيو تشابالالا في 2010 أمام المكسيك من أكثر الأهداف الافتتاحية رسوخاً في الذاكرة، ليس فقط لجماليته، بل لأنه جاء في أول كأس عالم تقام في إفريقيا.
وفي 2014، سجّل البرازيلي مارسيلو أول أهداف البطولة، لكن بالخطأ في مرمى بلاده أمام كرواتيا، قبل أن تعود البرازيل وتفوز 3-1.
أما في 2018، فافتتح الروسي يوري غازينسكي التسجيل أمام السعودية
، في مباراة انتهت بفوز كبير لروسيا 5-0.
وفي 2022، دخل إينر فالنسيا القائمة بعدما سجل أول أهداف البطولة من ركلة جزاء أمام قطر، ثم أضاف هدفاً ثانياً، ليمنح الإكوادور فوزاً مهماً في الافتتاح.