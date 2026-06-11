تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

شاكيرا وكايتي بيري وبوتشيلي.. 3 حفلات افتتاح لمونديال غير مسبوق

Lebanon 24
11-06-2026 | 08:30
A-
A+
شاكيرا وكايتي بيري وبوتشيلي.. 3 حفلات افتتاح لمونديال غير مسبوق
شاكيرا وكايتي بيري وبوتشيلي.. 3 حفلات افتتاح لمونديال غير مسبوق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحصل أكبر مونديال في تاريخ كرة القدم للرجال على افتتاح يوازي حجمه، ليس بحفلة واحدة كما جرت العادة، بل بثلاث حفلات تُقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة داخل 3 دول مختلفة وعلى مدى 3 أيام.
Advertisement

وتتصدر أسماء فنية كبيرة المشهد، من أندريا بوتشيلي إلى شاكيرا وكايتي بيري، في عروض ترافق انطلاق كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وتقام الحفلة الأولى في ملعب مكسيكو سيتي، المعروف أيضاً باسم أزتيكا، في 11 حزيران، قبل مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا. وستحمل الحفلة طابعاً مكسيكياً واضحاً من خلال فكرة Papel Picado والعروض الفولكلورية، في محاولة لربط الافتتاح بهوية البلد المضيف وثقافته الشعبية.

وفي 12 حزيران، تنتقل الأجواء إلى تورونتو، قبل أول مباراة لكندا على أرضها في كأس العالم، حيث تأتي الحفلة تحت عنوان “الفسيفساء الثقافية”، في إشارة إلى التنوع الذي يميز المجتمع الكندي.

وفي اليوم نفسه، تستضيف لوس أنجلوس الحفلة الثالثة قبل مباراة الولايات المتحدة أمام الباراغواي، لتختتم بذلك سلسلة افتتاحية غير مسبوقة في تاريخ المونديال.

وتحمل الحفلات توقيع المنتج والمخرج الإبداعي ماركو باليش، المعروف بإشرافه على عدد من حفلات افتتاح الألعاب الأولمبية، بينها دورة الألعاب الشتوية ميلانو كورتينا 2026.

أما على مستوى الأسماء الفنية، فستشهد حفلة مكسيكو سيتي مشاركة أندريا بوتشيلي في أداء أغنية DNA، النشيد الرسمي لكأس العالم، إلى جانب EJAE وديفيد غيتا وميغان ذا ستاليون. كما يُنتظر أن تقدم شاكيرا أغنية Dai Dai مع بورنا بوي، في عودة جديدة للنجمة الكولومبية إلى أجواء المونديال بعد حضورها التاريخي في بطولات سابقة. وتضم الحفلة أيضاً أليخاندرو فرنانديز، بيليندا، جي بالفين، ليلا داونز، لوس أنجلوس أزوليس، مانا وتايلا.

وفي تورونتو، يشارك في الحفلة كل من ألانيس موريسيت، أليسيا كارا، مايكل بوبليه، إليانا، جيسي ريز، نورا فتحي، سانجوي، فيغدريم وويليام برينس.

أما حفلة لوس أنجلوس، فستجمع كايتي بيري، فيوتشر، أنيتا، ليسا، ريما وتايلا، في عرض يُتوقع أن يعكس الطابع الموسيقي العالمي للولايات المتحدة وتأثيرها الواسع في الثقافة الشعبية.

وبذلك، لا يبدأ مونديال 2026 بمباراة افتتاحية فقط، بل بسلسلة عروض ضخمة تمتد بين مكسيكو سيتي وتورونتو ولوس أنجلوس، في نسخة تريد أن تؤكد منذ لحظتها الأولى أنها الأكبر والأكثر اختلافاً في تاريخ البطولة.
مواضيع ذات صلة
ثلاث حفلات افتتاحية غير مسبوقة لكأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حفلات "دايت كوك" تجتاح الهند وسط أزمة إمدادات غير مسبوقة
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. 3 حفلات افتتاحية لكأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شاكيرا تحيي أضخم حفلة في مسيرتها على شاطئ كوباكابانا البرازيلي
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 17:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

الولايات المتحدة

جنوب أفريقيا

كأس العالم

لوس أنجلوس

كرة القدم

أفريقيا

المكسيك

مايكل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-11
Lebanon24
09:30 | 2026-06-11
Lebanon24
09:00 | 2026-06-11
Lebanon24
08:00 | 2026-06-11
Lebanon24
07:35 | 2026-06-11
Lebanon24
07:30 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24