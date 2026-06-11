أهداف ولقطات عربية خالدة في ذاكرة كأس العالم

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تحمل بطولة دائماً ذكريات رائعة لمشجعي كما أن هناك مشاهد تظل خالدة ولا تسقط من الذاكرة.وتنطلق مساء اليوم الخميس نسخة جديدة من كأس العالم في ضيافة وكندا والمكسيك.وتحمل منافسات كأس العالم ذكريات رائعة بالنسبة لبعض المشجعين العرب فهناك بعض المشاهد التي لا تنسى في المونديال نستعرضها في السطور :هدف سعيد العويران التاريخيسجل النجم السعودي سعيد العويران هدفاً تاريخياً في مرمى بلجيكا خلال بطولة كأس العالم 1994.وراوغ العويران 4 لاعبين في صفوف بلجيكا وهز الشباك ليسجل هدفاً هو الأجمل للمنتخب السعودي في كأس العالم.ويصنف العديد من المتابعين هذا الهدف بأنه أحد أجمل أهداف المونديال على الإطلاق.ركلة جزاء الحضريتمكن الحارس المصري عصام الحضري من التصدي لركلة جزاء في مباراة خلال نسخة 2018.وكتب الحضري اسمه في تاريخ كأس العالم بعد أن أصبح أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ المونديال وعمره 45 عاماً و161 يوماً وهو أيضاً أكبر لاعب يشارك في المونديال.هدف النصيري الإعجازيسجل اللاعب المغربي يوسف النصيري هدفاً إعجازياً في مرمى البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.وارتقى النصيري لارتفاع بلغ 2.78 متر ليسكن في الشباك بطريقة رائعة.ضربة بلوميسجل لخضر بلومي هدفاً تاريخياً لمنتخب الجزائر في مرمى خلال نسخة 1982.وقاد بلومي منتخب الجزائر لفوز مثير بنتيجة 2-1 في كأس العالم على حساب ألمانيا.