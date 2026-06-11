أهداف ولقطات عربية خالدة في ذاكرة كأس العالم

تحمل بطولة كأس العالم
دائماً ذكريات رائعة لمشجعي كرة القدم
كما أن هناك مشاهد تظل خالدة ولا تسقط من الذاكرة.
وتنطلق مساء اليوم الخميس نسخة جديدة من كأس العالم في ضيافة الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وتحمل منافسات كأس العالم ذكريات رائعة بالنسبة لبعض المشجعين العرب فهناك بعض المشاهد التي لا تنسى في المونديال نستعرضها في السطور القادمة
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هدف سعيد العويران التاريخي
سجل النجم السعودي سعيد العويران هدفاً تاريخياً في مرمى بلجيكا خلال بطولة كأس العالم 1994.
وراوغ العويران 4 لاعبين في صفوف بلجيكا وهز الشباك ليسجل هدفاً هو الأجمل للمنتخب السعودي في كأس العالم.
ويصنف العديد من المتابعين هذا الهدف بأنه أحد أجمل أهداف المونديال على الإطلاق.
ركلة جزاء الحضري
تمكن الحارس المصري عصام الحضري من التصدي لركلة جزاء في مباراة السعودية
خلال نسخة 2018.
وكتب الحضري اسمه في تاريخ كأس العالم بعد أن أصبح أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ المونديال وعمره 45 عاماً و161 يوماً وهو أيضاً أكبر لاعب يشارك في المونديال.
هدف النصيري الإعجازي
سجل اللاعب المغربي يوسف النصيري هدفاً إعجازياً في مرمى البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.
وارتقى النصيري لارتفاع بلغ 2.78 متر ليسكن الكرة
في الشباك بطريقة رائعة.
ضربة بلومي
سجل لخضر بلومي هدفاً تاريخياً لمنتخب الجزائر في مرمى ألمانيا
خلال نسخة 1982.
وقاد بلومي منتخب الجزائر لفوز مثير بنتيجة 2-1 في كأس العالم على حساب ألمانيا.