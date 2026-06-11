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رياضة

المكسيك تفتتح مونديال 2026 بفوز على جنوب أفريقيا

Lebanon 24
11-06-2026 | 17:00
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المكسيك تفتتح مونديال 2026 بفوز على جنوب أفريقيا
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افتتح منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم 2026 بفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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ودخل المنتخب المكسيكي اللقاء وهو يسعى إلى تعزيز سجله الخاص في كأس العالم، كونه الفريق الأكثر خوضاً للمباريات الافتتاحية في تاريخ المونديال، إذ خاض مباراته الافتتاحية الثامنة، بعد سبع مناسبات سابقة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Israel Reyes during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Henry Romero


وبدأت المكسيك المباراة بضغط واضح منذ الدقائق الأولى، وكاد راؤول خيمينيز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، لكن الحارس الجنوب أفريقي ويليامز تصدى لمحاولته. ولم يتأخر هدف أصحاب الأرض كثيراً، إذ نجح جوليان كوينونيس في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من إريك ليرا، مسدداً الكرة بقدمه اليمنى داخل الشباك.

وحاولت جنوب أفريقيا العودة إلى أجواء اللقاء، لكنها واجهت صعوبات واضحة في مجاراة المنتخب المكسيكي، فيما واصل الأخير تهديد المرمى. وفي الدقيقة 14، سدد خيمينيز كرة رأسية مرت بعيداً عن القائم، قبل أن يجرب كوينونيس حظه بتسديدة بعيدة في الدقيقة 19 مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهد الشوط الأول بطاقتين صفراوين، الأولى للجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا في الدقيقة 17، والثانية للمكسيكي برايان غوتييريز في الدقيقة 23. كما توقفت المباراة لفترة قصيرة من أجل استراحة شرب الماء، قبل أن يستأنف اللعب بتقدم المكسيك بهدف دون رد.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Henry Romero


ومع مرور الوقت، حافظت المكسيك على أفضلية نسبية في الاستحواذ بنسبة 55% مقابل 45% لجنوب أفريقيا. وكاد خيسوس غالاردو أن يصنع فرصة خطيرة في الدقيقة 35، لكن الحارس ويليامز تدخل في الوقت المناسب. وردت جنوب أفريقيا بمحاولة عبر لايل فوستر في الدقيقة 38، إلا أن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 42، حرم القائم الأيمن المنتخب المكسيكي من الهدف الثاني، بعدما سدد كوينونيس كرة ملتفة من داخل منطقة الجزاء. وقبل نهاية الشوط الأول، سنحت فرصة خطيرة لجنوب أفريقيا عبر مبيكيزيل مبوكازي، لكن الحارس المكسيكي تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم المكسيك 1-0.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans inside the stadium before the match REUTERS/Hannah Mckay


وفي الشوط الثاني، واصلت المكسيك ضغطها، وسدد كوينونيس كرة قوية في الدقيقة 48 نحو وسط المرمى، لكنها لم تفاجئ الحارس ويليامز. وبعد دقيقة واحدة، ازدادت صعوبة مهمة جنوب أفريقيا بعد طرد سميسو سيثولي في الدقيقة 49، ليكمل منتخب بلاده اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 52، حصلت المكسيك على ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء نفذها راؤول خيمينيز، لكنه سددها مباشرة في الجدار الدفاعي. ثم حاول أوبري موديبا تهديد مرمى المكسيك في الدقيقة 55 بتسديدة بعيدة نحو وسط المرمى، غير أن الحارس راؤول رانجل تصدى لها بشكل جيد.
South Africa's defender #06 Aubrey Modiba, Mexico's midfielder #25 Roberto Alvarado, South Africa's midfielder #13 Sphephelo Sithole and South Africa's midfielder #04 Teboho Mokoena fight for the ball during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)


وبعد ساعة من اللعب، بدت الأفضلية واضحة للمنتخب المكسيكي، الذي بحث عن الهدف الثاني لحسم اللقاء، في وقت لم يظهر فيه منتخب جنوب أفريقيا بالمستوى المطلوب. وأجرى منتخب جنوب أفريقيا تبديلاً في الدقيقة 61 بدخول ثيمبا زوين بدلاً من جايدن آدامز، فيما دفع مدرب المكسيك بلويس تشافيز بدلاً من برايان غوتييريز، وخيلبرتو مورا بدلاً من ألفارو فيدالجو في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 67، نجح راؤول خيمينيز في تسجيل الهدف الثاني للمكسيك بضربة رأسية من مسافة قريبة جداً إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد عرضية من روبيرتو ألفارادو، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة في المباراة.
South Africa's forward #15 Iqraam Rayners and Mexico's defender #05 Johan Vasquez fight for the ball during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)


وشهدت الدقائق التالية استراحة جديدة لشرب الماء، ثم حصل نكوسيناثي سيبيسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 74 بسبب تدخل قوي. وفي الدقيقة 76، أجرى منتخب المكسيك تبديلين بدخول إدسون ألفاريز بدلاً من إريك ليرا، وأرماندو غونزاليس بدلاً من راؤول خيمينيز. كما أجرى منتخب جنوب أفريقيا تبديلين في الدقيقة 77، بدخول أوزوين أبوليس بدلاً من أوبري موديبا، وسيكوتوري ماكغوبا بدلاً من إقرام راينرز. وحصل سيزار مونتيس من المنتخب المكسيكي على بطاقة حمراء، كما حصل ثيمبا زوين من منتخب جنوب أفريقيا على بطاقة حمراء لسلوك عنيف، ليكون عدد البطاقات الحمراء المرفوعة في المباراة الافتتاحية 3.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 South Africa's Ronwen Williams in action with Mexico's Raul Jimenez REUTERS/Kai Pfaffenbach

وبهذا الفوز، بدأ منتخب المكسيك مشواره في مونديال 2026 بطريقة قوية، في مباراة حملت أهمية خاصة له، بعدما خاض مباراته الافتتاحية الثامنة في كأس العالم، وواصل سجله الجيد في ملعب أزتيكا التاريخي، حيث لم يُهزم في سبع مباريات مونديالية أقيمت عليه.
Mexico's Raul Jimenez celebrates with team mates after scoring his side's second goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)
Mexico's Julian Quinones (16) celebrates scoring their opening goal against South Africa during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
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