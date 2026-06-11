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رياضة

سخرية واسعة من لغة حكم افتتاح كأس العالم

Lebanon 24
11-06-2026 | 23:54
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سخرية واسعة من لغة حكم افتتاح كأس العالم
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خطف الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الأضواء في افتتاح كأس العالم 2026، بعدما واجه صعوبة في شرح أحد قراراته التحكيمية باللغة الإنجليزية عبر مكبر الصوت، في أول تطبيق من نوعه بتاريخ البطولة.

وانتشرت اللقطة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا سامبايو متردداً وغير مرتاح أثناء إعلانه القرار عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة، خاصة مع رد فعل لاعب جنوب أفريقيا موداو الذي كان يقف إلى جانبه لحظة الإعلان.

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وكانت اللقطة المعنية عندما تم طرد زواني، لاعب جنوب أفريقيا، وهي حالة لم يشاهدها الحكم في البداية وتم استدعاؤه لمراجعتها على الشاشة.

بعد مشاهدة اللقطة، قرر الحكم ويلتون سامبايو طرد اللاعب الجنوبي أفريقي وكان عليه أن يشرح قراره باللغة الإنجليزية، لكن لم يبدُ الحكم مرتاحاً جداً وهو يتحدث بالإنجليزية وأن "لغته الإنجليزية خذلته" – على حد وصف الصحف العالمية.

يذكر أن منتخب المكسيك حسم المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة شهدت حدثاً هو الأول من نوعه في افتتاحيات المونديال منذ 36 عامًا، بعدما تم طرد لاعبين اثنين من منتخب "الأولاد" وهما يايا سيتولي بعد تدخل على مهاجم المكسيك المنفرد بالمرمى عند الدقيقة 49، وتيمبا زواني بعد ضرب بدون كرة ضد مدافع المكسيك عند الدقيقة 84.

وفي الدقائق الأخيرة طرد حكم المباراة لاعب المنتخب المكسيكي سيزار مونتيس بعدما عرقل لاعب جنوب أفريقيا المنفرد بالمرمى.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تشهد المباراة الافتتاحية طرد 3 لاعبين دفعة واحدة في حدث ربما ينبئ بالمزيد من الإثارة في نسخة تاريخية.

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