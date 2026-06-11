سخرية واسعة من لغة حكم افتتاح كأس العالم

خطف الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الأضواء في افتتاح 2026، بعدما واجه صعوبة في شرح أحد قراراته التحكيمية باللغة عبر مكبر الصوت، في أول تطبيق من نوعه بتاريخ البطولة.

وانتشرت اللقطة بسرعة على ، حيث بدا سامبايو متردداً وغير مرتاح أثناء إعلانه القرار عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة، خاصة مع رد فعل لاعب موداو الذي كان يقف إلى جانبه لحظة الإعلان.

El partido México - Sudáfrica en la Copa del Mundo, dirigido por el árbitro Wilton Sampaio, se ha convertido en noticia mundial por su peculiar ingles. pic.twitter.com/25zBYJm9ek — Minerva Gonzáles (@annminerva528) June 11, 2026 Advertisement

وكانت اللقطة المعنية عندما تم طرد زواني، لاعب جنوب ، وهي حالة لم يشاهدها الحكم في البداية وتم استدعاؤه لمراجعتها على الشاشة.

بعد مشاهدة اللقطة، قرر الحكم ويلتون سامبايو طرد اللاعب الجنوبي أفريقي وكان عليه أن يشرح قراره باللغة الإنجليزية، لكن لم يبدُ الحكم مرتاحاً جداً وهو يتحدث بالإنجليزية وأن "لغته الإنجليزية خذلته" – على حد وصف الصحف العالمية.

يذكر أن منتخب حسم المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة شهدت حدثاً هو الأول من نوعه في افتتاحيات المونديال منذ 36 عامًا، بعدما تم طرد لاعبين اثنين من منتخب "الأولاد" وهما يايا سيتولي بعد تدخل على مهاجم المكسيك المنفرد بالمرمى عند الدقيقة 49، وتيمبا زواني بعد ضرب بدون كرة ضد مدافع المكسيك عند الدقيقة 84.

وفي الدقائق الأخيرة طرد حكم المباراة لاعب المنتخب المكسيكي سيزار مونتيس بعدما عرقل لاعب جنوب أفريقيا المنفرد بالمرمى.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تشهد المباراة الافتتاحية طرد 3 لاعبين دفعة واحدة في حدث ربما ينبئ بالمزيد من الإثارة في نسخة تاريخية.