قبل لقاء البرازيل.. مزراوي يطمئن الجماهير المغربية

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تلقى المنتخب المغربي أخباراً إيجابية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما اقترب المدافع نصير مزراوي من استعادة جاهزيته الكاملة للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام البرازيل.
وأكد الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أن مزراوي عاد إلى التدريبات الجماعية لمنتخب المغرب، عقب فترة قصيرة اكتفى خلالها بخوض تدريبات خاصة داخل صالة الألعاب الرياضية، كإجراء احترازي بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال المباراة الودية أمام النرويج.
وأشار النادي الإنجليزي إلى أن الطاقم الطبي للمنتخب المغربي تابع حالة اللاعب عن كثب وأخضعه لفحوصات دقيقة، وسط مؤشرات إيجابية بشأن قدرته على التواجد في المباراة المنتظرة أمام البرازيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب "ميتلايف".
في المقابل، من المتوقع أن يعتمد المنتخب البرازيلي على ثنائي مانشستر يونايتد، كاسيميرو وماتيوس كونيا، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى من البطولة.
وتضم المجموعة الثالثة أيضاً منتخبي هايتي واسكتلندا، حيث تبدو المنافسة مفتوحة وقوية بين المنتخبات الأربعة لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.