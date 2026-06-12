قبل لقاء البرازيل.. مزراوي يطمئن الجماهير المغربية

تلقى المنتخب أخباراً إيجابية قبل انطلاق مشواره في 2026، بعدما اقترب المدافع نصير مزراوي من استعادة جاهزيته الكاملة للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام .

وأكد الموقع الرسمي لنادي أن مزراوي عاد إلى التدريبات الجماعية لمنتخب ، عقب فترة قصيرة اكتفى خلالها بخوض تدريبات خاصة داخل صالة الألعاب الرياضية، كإجراء احترازي بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال المباراة الودية أمام النرويج.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن الطاقم الطبي للمنتخب المغربي تابع حالة اللاعب عن كثب وأخضعه لفحوصات دقيقة، وسط مؤشرات إيجابية بشأن قدرته على التواجد في المباراة المنتظرة أمام البرازيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب "ميتلايف".

في المقابل، من المتوقع أن يعتمد المنتخب البرازيلي على ثنائي ، كاسيميرو وماتيوس كونيا، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى من البطولة.

وتضم المجموعة الثالثة أيضاً منتخبي هايتي واسكتلندا، حيث تبدو المنافسة مفتوحة وقوية بين المنتخبات الأربعة لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.