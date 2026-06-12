كوريا الجنوبية تبدأ المونديال بقوة وتخطف فوزاً مثيراً من التشيك

بدأ منتخب الجنوبية مشاركته في 2026 بفوز مثير على التشيك بعد العودة من التأخر.

وتغلب منتخب كوريا الجنوبية 2 - 1 على منتخب التشيك، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، صباح الجمعة بتوقيت غرينتش، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى للمونديال، الذي تستضيفه والمكسيك وكندا.

وبادر منتخب التشيك بالتسجيل عن طريق لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 59، قبل أن يرد منتخب كوريا الجنوبية بهدفين متتاليين عن طريق هوانج إن بيوم و أوه هيون جيو في الدقيقتين 67 و80 على الترتيب.

وأصبح هذا هو الفوز الثالث على التوالي لمنتخب كوريا الجنوبية على أحد المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، بعدما سبق أن فازت 2 -صفر على في دور المجموعات لنسخة عام 2018، لكنه ودع البطولة من هذا الدور، قبل أن ينتصر 2- 1 على البرتغال في الدور نفسه بالنسخة التالية التي أقيمت في قطر عام 2022، ثم ودع المسابقة من دور الـ16 بالخسارة أمام .

ويعد هذا هو الفوز الخامس لمنتخب كوريا الجنوبية في سجل لقاءاته مع المنتخبات الأوروبية في كأس العالم .

بتلك النتيجة، حصل منتخب كوريا الجنوبية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، في المركز الثاني، بفارق هدف واحد خلف منتخب المكسيك (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، عقب فوزه 2 - صفر على ، في المباراة الافتتاحية للمونديال، مساء الخميس.

في المقابل، بقي منتخب التشيك، الذي عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 20 عاما، بلا رصيد في المركز الثالث.

وتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.