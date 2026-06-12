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رياضة

إصابة باليردي تفرض تعديلاً على قائمة الأرجنتين لكأس العالم

Lebanon 24
12-06-2026 | 04:00
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إصابة باليردي تفرض تعديلاً على قائمة الأرجنتين لكأس العالم
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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن تعديل اضطراري في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026، تمثل في استدعاء المدافع ماركوس سينيسي بدلا من ليوناردو باليردي، الذي تأكد السبت الماضي 6 حزيران غيابه بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة مع المنتخب.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن سينيسي، لاعب توتنهام الإنجليزي الجديد الوافد من بورنموث، التحق بالقائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا استعدادا لخوض غمار البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك في إطار تعزيز الخيارات الدفاعية للجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم بقيادة ليونيل سكالوني.

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وجاء قرار الاستبدال بعد إصابة باليردي، مدافع أولمبيك مرسيليا الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما، خلال معسكر المنتخب، حيث أظهرت الفحوص الطبية تعرضه لتمزق عضلي حال دون قدرته على مواصلة التحضيرات أو اللحاق بالبطولة، حسب ما أعلنه الاتحاد الأرجنتيني للعبة، رغم مشاركته السابقة في 11 مباراة دولية مع "ألبيسيليستي".

في المقابل، يدخل ماركوس سينيسي، البالغ من العمر 29 عاما، إلى القائمة بعد موسم قوي مع نادي بورنموث الإنجليزي في الدوري الممتاز قبل إتمام انتقاله إلى توتنهام، حيث قدم مستويات لافتة جعلته يُصنَّف ضمن أبرز المدافعين الأرجنتينيين المحترفين في أوروبا، ما دفع الجهاز الفني بقيادة سكالوني إلى الاعتماد عليه لتعويض الغياب في الخط الخلفي.

ويأتي هذا التغيير قبل أيام من انطلاق مشوار الأرجنتين في البطولة، حيث تستهل مشوارها في 17 حزيران، بمدينة كانساس سيتي بمواجهة منتخب الجزائر، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، في افتتاح رحلة الدفاع عن اللقب العالمي.

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