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رياضة

مهاجم النصر يثير اهتمام أندية إيطالية بعد تجربة غير مستقرة

Lebanon 24
12-06-2026 | 10:09
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مهاجم النصر يثير اهتمام أندية إيطالية بعد تجربة غير مستقرة
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كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اهتمام نادي لاتسيو بالتعاقد مع المهاجم الكولومبي جون دوران، لاعب النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء فترة إعارته مع زينيت سانت بطرسبرغ الروسي نهاية شهر يونيو الجاري.
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وكان دوران قد انضم إلى النصر، في يناير 2025، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 77 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي يمتد حتى صيف 2026.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المهاجم الكولومبي أصبح محل اهتمام عدد من أندية الدوري الإيطالي، يتقدمها لاتسيو، الذي استفسر عن إمكانية ضمه على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، في ظل سعي اللاعب إلى استعادة أفضل مستوياته بعد تجربة غير مستقرة في روسيا.

وأضافت، بحسب الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، أن إدارة النصر لا تستبعد خروج اللاعب مجددًا على سبيل الإعارة، خاصة مع وجود رغبة لدى بعض الأندية الأوروبية في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ولم تكن تجربة دوران مع زينيت سانت بطرسبرغ مقنعة بالشكل المطلوب، إذ شارك في عدد من المباريات دون أن ينجح في ترك بصمة كبيرة، كما أثارت بعض تصرفاته خارج الملعب الجدل، بعد طلبه مغادرة المعسكر التدريبي للفريق قبل نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن نادي غلطة سراي التركي كان من بين الأندية التي طُرح عليها اسم اللاعب، إلا أن إدارة النادي لم تُبدِ حماسًا لإتمام الصفقة بسبب مخاوف تتعلق بسلوك اللاعب خارج المستطيل الأخضر خلال محطاته السابقة.

وتبقى العقبة الأبرز أمام أي صفقة محتملة هي الراتب المرتفع الذي يتقاضاه دوران مع النصر، وهو ما قد يصعّب مهمة لاتسيو في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الإعارة. وفي حال تعثر المفاوضات، يضع النادي الإيطالي المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيز، لاعب ميلان، ضمن خياراته البديلة لتدعيم خط الهجوم.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن إدارة النصر منفتحة على دراسة العروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل عدم وجود توجه واضح للإبقاء عليه ضمن مشروع الفريق للموسم المقبل.

يُذكر أن دوران، البالغ من العمر 22 عامًا، شارك في 18 مباراة بقميص زينيت خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 12 هدفًا، دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.
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