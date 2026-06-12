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رياضة

"أداء متواضع".. مدرب ألماني ينتقد افتتاح كأس العالم 2026!

Lebanon 24
12-06-2026 | 14:00
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أداء متواضع.. مدرب ألماني ينتقد افتتاح كأس العالم 2026!
أداء متواضع.. مدرب ألماني ينتقد افتتاح كأس العالم 2026! photos 0
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لم يتردد المدرب الألماني يورغن كلوب في توجيه انتقاد مباشر لمستوى كأس العالم 2026، خلال حضوره مباراة الافتتاح التي جمعت المكسيك بجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا، حيث يعمل محللًا رياضيًا لدى قناة "زد دي إف" الألمانية، وعبّر عن ملاحظاته بشأن أداء المنتخبين وتفاصيل اللقاء.

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وتُقام النسخة الحالية من المونديال في ثلاث دول للمرة الأولى، بمشاركة 48 منتخبًا موزعة على 12 مجموعة، وبمجموع 104 مباريات.

وافتتح المنتخب المكسيكي مشواره بفوز 2-0، في مباراة أثارت جدلًا أكثر مما قدمت من متعة كروية، خاصة مع طرد ثلاثة لاعبين وارتفاع حدة الالتحامات وتكرار التوقفات.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن كلوب انتقادات واضحة لأداء الطرفين، معتبرًا أن ما حدث "يلخص مجريات اللقاء"، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت تكتيكية بالدرجة الأولى.

وأضاف أن الفريقين قدما مستوى متواضعًا رغم فترات التفوق العددي، مع استمرار أخطاء التمركز الدفاعي واللعب بعمق كبير، ما أتاح فرصًا مرتدة لم تُستثمر بالشكل المطلوب.

كما لفت إلى أن منتخب جنوب أفريقيا لم ينجح في استغلال الثغرات المتاحة، معتبرًا أن المواجهة لم ترتقِ إلى مستوى المباريات الكبرى.

من جهته، أعرب كريستوف كرامر، المشارك في التحليل إلى جانب كلوب، عن خيبة أمله من إيقاع المباراة، مشيرًا إلى أن الأجواء الحماسية كان يُفترض أن تنتج مساحات وفرصًا أكبر، إلا أن ذلك لم يظهر على أرض الملعب، لتبدو المواجهة أقرب إلى طابع ودي منها إلى لقاء تنافسي حقيقي. (العربية) 

 
 
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