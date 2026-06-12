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رياضة

بحّار سابق يفتتح مشواره المونديالي بإدارة مباراة السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026

Lebanon 24
12-06-2026 | 16:00
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بحّار سابق يفتتح مشواره المونديالي بإدارة مباراة السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026
بحّار سابق يفتتح مشواره المونديالي بإدارة مباراة السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026 photos 0
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سيكون الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني على موعد مع الظهور الأول له في كأس العالم، حيث سيدير مباراة السعودية وأوروغواي، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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ويأتي هذا الاختيار ليؤكد مكانته كأحد أبرز الحكام في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

ورغم بروز اسمه في عالم التحكيم، فإن مارياني خاض مسارًا مهنيًا غير تقليدي، إذ عمل سابقًا في البحرية التجارية الإيطالية، قبل أن ينتقل إلى مجال التحكيم الذي بدأه في سن الثامنة عشرة أثناء دراسته في مدرسة عسكرية بمدينة فينيسيا.

وكشف الحكم في مقابلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه كان يشغل مركز حارس مرمى في شبابه، على خطى والده الذي خاض التجربة نفسها، قبل أن يقرر لاحقًا التفرغ للتحكيم

وتدرج مارياني في الدرجات التحكيمية داخل إيطاليا حتى وصل إلى الدوري الإيطالي عام 2013، قبل أن يحصل على الشارة الدولية عام 2019. كما لجأ منذ نحو تسع سنوات إلى مدرب نفسي، بهدف تحسين قدرته على التعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات في المباريات الكبرى.

ويمثل مونديال 2026 أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما بات ضمن نخبة الحكام على مستوى العالم، حيث أدار نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس ورايو فايكانو في لايبزيغ، كما شارك حكمًا رابعًا في نهائي الدوري الأوروبي 2025.

ورغم مسيرته التصاعدية، لم تخلُ تجربة مارياني من الجدل، إذ واجه انتقادات في الدوري الإيطالي عام 2024 بسبب بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها خلال مواجهة إنتر ونابولي، والتي أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التحكيمية الإيطالية. (العربية)

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