تورونتو تفتتح يوم المونديال الثاني.. وكندا تبدأ رحلتها أمام البوسنة

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شهدت مراسم افتتاح اليوم الثاني من 2026 على ملعب تورونتو، قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين كندا والبوسنة والهرسك ضمن منافسات .وشهد الملعب عرضاً استعراضياً قبل بداية اللقاء، بمشاركة فنانين قدموا عروضاً ضمن ، في أجواء جماهيرية واكبت الظهور الأول للمنتخب الكندي في البطولة.وتضمنت مراسم الافتتاح عروضاً لفنانين كنديين، من بينهم بوبليه، وأليسيا كارا، وجيسي رييز، وويليام برينس، فيما تؤدي نجمة الموسيقى الكندية ألانِس موريسيت النشيد الوطني الكندي "يا كندا" قبل المباراة.وفي فانكوفر، بدأ مدرج PNE، الحدث الأبرز في مهرجان المشجعين الرسمي، يمتلئ بالجماهير الكندية مع انطلاق مراسم الافتتاح في تورنتو. وظهرت بعض القمصان الصفراء والزرقاء للمنتخب البوسني، ما أثار بعض الاستهجان الخفيف وسط حشد كبير من المشجعين الكنديين الذين ارتدوا اللون الأحمر.وخارج المدرج الجديد الذي بلغت تكلفته 183 مليون دولار، أعرب مشجعو المنتخب الكندي، عن أملهم في أن يتمكن مشجعو كندا من مجاراة الحماس الذي أظهره المشجعون المكسيكيون بعد فوز منتخبهم على جنوب إفريقيا يوم الخميس.وفي المقابل، عاش مشجعو البوسنة والهرسك أجواء خاصة في شوارع سراييفو قبل مواجهة كندا، حيث رفعت الأعلام في المدينة القديمة، وظهرت مشاهد احتفالية بمشاركة أطفال يرتدون قمصان المنتخب، إلى جانب مشاهد من قبل ساعات من انطلاق المباراة.