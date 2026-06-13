وهبي فخور بجرأة المغرب.. وأنشيلوتي غير راضٍ عن بداية البرازيل

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وأعرب وهبي عن فخره بما قدمه لاعبو المغرب أمام البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، قائلاً في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "أنا فخور جداً باللاعبين لأنهم تحلّوا بالجرأة، وتجرأوا على الحفاظ على السيطرة على وعلى الضغط".وأضاف المدرب، الذي خاض أول مباراة رسمية على رأس الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس" خلفاً لوليد الركراكي: "أعتقد أنها كانت مباراة جميلة سواء للمشجع البرازيلي أو للمشجع ".وتابع: "لقد واجهنا منتخباً من مستوى عال، وكنا جميعاً ندرك ما كان على المحك، والآن علينا تصحيح ما قمنا به بشكل خاطئ".ورفض وهبي مقارنة التعادل أمام البرازيل بتعادل المغرب مع في افتتاح مشواره بمونديال 2022، قائلاً: "لا مجال للمقارنة مع المباراة التي خضناها ضد كرواتيا في 2022. أما إذا سُئلت إن كنا سنسلك المسار نفسه، فأعتقد أن الجواب لا".وأضاف: "أريد أن نسلك مساراً مختلفاً نصل فيه إلى أبعد حد. سنتحسن. نلتزم بمبادئ لعبنا، وقد فعلنا الشيء نفسه أمام النروج. أظهرنا أسلوبنا، قمنا بعمل جيد ونحن راضون".وشدد وهبي على أنه ليس محبطاً من التعادل، مشيراً إلى أن البرازيل تحسنت في الشوط الثاني وهاجمت بحثاً عن الفوز، لكن المنتخب المغربي صمد حتى الدقيقة الأخيرة، وكان بإمكانه الخروج منتصراً.في المقابل، أكد أنشيلوتي أن منتخب البرازيل لم يظهر بمستواه المعتاد، خصوصاً في الشوط الأول، قائلاً: "اللاعبون خسروا العديد من الصراعات الثنائية والكرات، واجهنا صعوبات كبيرة في الخروج من الضغط الذي فرضه منتخب المغرب علينا".وأضاف المدرب : "أعتقد أننا لم نبدأ اللقاء بصورة جيدة، وهو ما جعلني أشعر بالقلق نوعاً ما، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني من تلك المباراة الصعبة، لأن منتخب المغرب فريق قوي حقاً".وتابع: "في الشوط الأول، كان بإمكاننا السيطرة على المباراة بشكل أفضل. إنني غير راض عن المستوى الذي ظهرنا به. كنت أتوقع أن تكون البداية أفضل. لكن من الوارد حدوث مثل هذه الأشياء".ويخوض المغرب مباراته المقبلة أمام ، فيما تلتقي البرازيل مع هايتي في الجولة الثانية من المجموعة.