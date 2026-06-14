بثنائية.. تركيا تخسر أمام أستراليا في المونديال

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حقق منتخب أستراليا فوزاً مهماً على بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات 2026.وبدأت المباراة بحذر واضح من الجانبين، مع أفضلية تركية في الدقائق الأولى عبر السيطرة على وسط الملعب ومحاولات لاختراق الدفاع الأسترالي. وفي الدقيقة الرابعة، حصل المنتخب على ركنية بعد هجمة خطيرة أبعدها الدفاع، قبل أن يرد المنتخب الأسترالي بركنية في الدقيقة السابعة التقطها الحارس أوغور جان تشاكر بسهولة.ومع مرور الوقت، بدأ المنتخب الأسترالي في تدوير ومحاولة بناء الهجمات، قبل أن ينجح في افتتاح، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 عبر نيستوري أرانكوندا، الذي سدد كرة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من بول أوكون-إنغستلر.وحاولت تركيا العودة سريعاً إلى المباراة، وكاد عبد بارداقجي أن يدرك التعادل في الدقيقة 29، لكن القائم الأيسر حرمه من التسجيل. في المقابل، واصلت أستراليا الاعتماد على دفاع منظم وهجمات مرتدة سريعة، وكاد أرانكوندا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 44، إلا أن الحارس جان تشاكر تدخل بتصدٍّ حاسم.وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حاول كريم أكتوركوغلو تعديل النتيجة، لكن التكتل الدفاعي الأسترالي أفسد الهجمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا بهدف دون رد.ومع بداية الشوط الثاني، دفع منتخب تركيا بكينان يلديز بدلاً من يلماز، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي. وبدأت تركيا بضغط واضح، وشهدت الدقيقة 49 هجمة متتالية داخل منطقة الجزاء الأسترالية، قبل أن ينجح الدفاع في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.ورغم الضغط التركي، حافظ المنتخب الأسترالي على نهجه الدفاعي المنظم، مع الاعتماد على المرتدات السريعة التي شكلت خطورة على المرمى التركي. وفي الدقيقة 56، تألق الحارس الأسترالي باتريك بيتش وحرم غولر من معادلة النتيجة بعد تصويبة قوية.وأجرى المنتخبان عدداً من التبديلات، إذ دخل نيشان فيلوبيلاي بدلاً من نيستوري أرانكوندا في الدقيقة 61، فيما أشركت تركيا يونس أكغون بدلاً من أوركون كوكو في الدقيقة 62. واستمرت المحاولات ، خصوصاً عبر التسديدات المتكررة نحو المرمى الأسترالي، غير أن الدفاع المتكتل أمام باتريك بيتش واصل إبعاد الخطورة.وفي الدقيقة 72، أهدر زكي تشيليك فرصة هدف محقق لمعادلة النتيجة، قبل أن تعاقب أستراليا منافستها بهدف ثانٍ في الدقيقة 75 عبر كونور ميتكالف، الذي سدد كرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى.وبعد الهدف الثاني، حاول المنتخب التركي تقليص الفارق، لكن الحارس باتريك بيتش تألق مجدداً في الدقيقة 77 بتصدٍّ حاسم، ثم عاد في الدقيقة 85 ليحرم تركيا من هدفها الأول. وشهدت الدقائق الأخيرة بطاقة صفراء ليونس أكغون في الدقيقة 86، فيما صمد الدفاع الأسترالي أمام الضغط التركي حتى صافرة النهاية.وبهذا الفوز، حسمت أستراليا المباراة بثنائية نظيفة، بعدما نجحت في استثمار فرصها الهجومية، مقابل عجز عن اختراق الدفاع الأسترالي المنظم.