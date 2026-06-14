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رياضة

تعادل المغرب والبرازيل يشعل الصحافة العالمية

Lebanon 24
14-06-2026 | 03:07
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تعادل المغرب والبرازيل يشعل الصحافة العالمية
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حظي التعادل بين المغرب والبرازيل بنتيجة 1-1 في نيوجيرسي باهتمام واسع في الصحف والمواقع الرياضية العالمية، وسط إشادة بالتنظيم التكتيكي لـ"أسود الأطلس"، مقابل انتقادات للأداء البرازيلي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "ماركا" ركزت على صراع النجوم بين لاعبي الدوري الإسباني السابقين والحاليين، وكتبت: "فينيسيوس ينقذ أنشيلوتي من فخ صيباري".
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وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب المغربي أكد مجدداً قدرته على فرض تنظيمه داخل الملعب، بعدما أحرج البرازيل في الشوط الأول، قبل أن تنقذ مهارة فينيسيوس جونيور منتخب السامبا من الخسارة.

أما صحيفة "آس" فأشادت بأشرف حكيمي ودخوله التاريخ المونديالي، وعلقت على تصريحات دانيلو وفينيسيوس بالقول إن نجوم البرازيل اعترفوا بصعوبة كأس العالم، معتبرة أن التعادل مع المغرب أعاد السامبا إلى أرض الواقع قبل مواجهة هايتي.

وفي البرازيل، انتقد موقع "غلوبو إيسبورتي" أداء المنتخب في الشوط الأول، واصفاً المرتدات المغربية بـ"الصاعقة"، وكتب: "الشوط الأول للنسيان، والسامبا تائهة أمام مرتدات الأسود". لكنه أشار في المقابل إلى أن التعادل في المباراة الافتتاحية لا يعني نهاية المشوار.

من جهتها، ركزت صحيفة "لانسي" على فينيسيوس جونيور، معتبرة أنه النقطة المضيئة الوحيدة في هجوم البرازيل خلال ليلة غياب نيمار، بعدما عادل رقماً لرونالدينيو بعدد مباريات أقل.

وفي فرنسا، خصصت صحيفة "ليكيب" مساحة لأشرف حكيمي، وعنونت: "حكيمي على عرش أساطير أفريقيا". كما توقفت عند لقطة نيمار وياسين بونو بعد المباراة، ووصفتها بـ"لقطة الوفاء بين زميلي الهلال السابقين".

أما شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فأشادت بالمرونة التكتيكية للمنتخب المغربي وقدرته على محاصرة البرازيل في بعض فترات الشوط الأول، معتبرة أن المغرب أكد أن إنجاز عام 2022 لم يكن "وليد الصدفة".

في المقابل، رأت صحيفة "ديلي ميل" أن منتخب أنشيلوتي بحاجة إلى تحسين أدائه إذا أراد المنافسة على كأس العالم، معتبرة أن البرازيل لا يمكنها الاعتماد فقط على تألق فينيسيوس جونيور. (الجزيرة)
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