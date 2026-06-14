مسلسل "عائلة سيمبسون" يعود إلى الواجهة.. هل توقّع نهائي كأس العالم 2026؟

Advertisement

ويُعد المسلسل من أكثر الأعمال التلفزيونية التي ارتبط اسمها بتوقعات قال متابعون إن بعضها تحقق لاحقاً، من بينها وصول إلى الرئاسة وظهور ليدي غاغا في عرض مباراة السوبر بول.وبحسب متابعين، فإن حلقة عُرضت عام 1997 بعنوان "عائلة الخرطوشة" قدّمت مشهداً يحضر فيه هومر ومارج مباراة في ملعب سبرينغفيلد.وأشاروا إلى أن الملعب في الحلقة يشبه ملعب "ميتلايف" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي الأميركية، والمقرر أن يستضيف العالم 2026.وفي الحلقة، جاءت المباراة تحت عنوان " هي الأعظم على وجه الأرض؟"، وجمعت بين منتخبي البرتغال والمكسيك، ما دفع البعض إلى اعتبارها إشارة إلى احتمال وصول المنتخبين إلى النهائي.وخلال المباراة الخيالية، فاز المنتخب المكسيكي بهدف دون رد، وهو ما يفسره متابعون على أنه سيناريو يمنح المكسيك اللقب على حساب البرتغال.ولا تقتصر التوقعات التي يربطها الجمهور بالمسلسل على ، إذ سبق أن تناول "عائلة سيمبسون" تصورات مستقبلية أخرى، بينها العيش على كوكب المريخ عام 2051، وانتشار السيارات الطائرة، وتحويل ساعة "بيغ بن" إلى ساعة رقمية.كما تطرق المسلسل إلى وصول امرأة إلى رئاسة الولايات المتحدة بعد ، وطرح فكرة امتلاك الأثرياء منازل تحت سطح الماء، إضافة إلى تحذيرات من مشكلات اجتماعية مرتبطة بالواقع الافتراضي والمعزز.