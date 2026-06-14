رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ينتقد أميركا

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وتستهل مشوارها في البطولة بمواجهة نيوزيلندا، الثلاثاء، ضمن مجموعة تضم أيضاً مصر وبلجيكا، وسط أجواء متوترة بسبب الحرب القائمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.وقال تاج، في تصريحات نقلها موقع "varzesh3" الإيراني: "أود أن أشكركم على حضوركم تدريب المنتخب الإيراني، وأتوجه بالشكر إلى الرئيس المكسيكي ونائبه وشعب المكسيك الذين تعاونوا مع فريقنا بكل الطرق".وأضاف: "لدي شكوى بخصوص الدولة الأخرى المضيفة لكأس العالم، والتي لم تلتزم، على الأقل بالنسبة لإيران، بأي من البروتوكولات الدولية لمنافسات المونديال"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.وتحدث تاج عن شعار "ميناب 168" على ملابسه، قائلاً إن 168 طفلاً كانوا يدرسون تعرضوا للقصف، مشيراً إلى أن مشاركة المنتخب في تأتي تحت هذا الاسم.وعن احتمال دخول أشخاص إلى الملعب حاملين علماً غير الإيراني، قال تاج إن "الفيفا مسؤولة عن تطبيق البروتوكولات"، مضيفاً أن الحكومة الأميركية لم تلتزم بها بشكل كامل، ومن بينها ضرورة وجود العلم الرسمي للبلاد في الملعب.وأكد أن الاتحاد الإيراني أبلغ "فيفا" بالعلم الرسمي لإيران، مشيراً إلى وجود تعاون لحل هذه الأزمة.وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال تاج: "جاء فريقنا إلى هنا من أجل كرة القدم".وأضاف أن تركيز المنتخب الإيراني منصب بالكامل على المباريات المقبلة، مشدداً على أن بلاده ترحب بأي اتفاق يصب في مصلحة إيران ويتماشى مع السلام.