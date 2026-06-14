ألمانيا تكتسح كوراساو بسباعية في كأس العالم 2026

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وبدأ المنتخب الألماني اللقاء بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عبر نميشا، الذي سدد كرة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من فيرتز.لكن كوراساو نجح في العودة إلى المباراة عند الدقيقة 21، بعدما سجل ليفانو كومينينسيا هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى.وعاد المنتخب الألماني ليفرض أفضليته، فسجل نيكو شلوتربيك الهدف الثاني في الدقيقة 38 بضربة رأسية من مسافة قريبة جداً إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد عرضية من ناثانييل إثر ركلة ركنية.وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عزز كاي هافيرتس تقدم ألمانيا بالهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 45+5، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا 3-1.ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب كوراساو تبديلاً بدخول أنتونيسه بدلاً من سونتجي هانسين، لكن ألمانيا واصلت ضغطها سريعاً، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 47، بعد تمريرة حاسمة من يوشوا كيميش، بتسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى.وفي الدقيقة 64، دفع المنتخب الألماني بدينيز يونداف بدلاً من جمال موسيالا، قبل أن ينجح يونداف في صناعة الهدف الخامس لناثانييل براون في الدقيقة 68، بعدما سجل الأخير بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء.وأجرى منتخب ألمانيا سلسلة تبديلات في الدقيقة 73، بدخول ليون غوريتسكا بدلاً من فيليكس نميشا، وأنطونيو روديغر بدلاً من جوناثان تاه، وديفيد راوم بدلاً من ناثانييل براون.وفي الدقيقة 78، عاد دينيز يونداف ليسجل الهدف السادس لألمانيا بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، مواصلاً حضوره اللافت بعد دخوله بديلاً.كما شهدت الدقائق الأخيرة تبديلات إضافية، إذ دخل فالديمار أنطون بدلاً من يوشوا كيميش، فيما دفع منتخب كوراساو بجيرفان كاستانير بدلاً من تاهيث تشونغ.وانتهت المباراة بفوز ألمانيا 7-1، في نتيجة كبيرة عكست تفوقها الواضح، بعدما فرضت سيطرتها الهجومية منذ الدقائق الأولى ووسعت الفارق في الشوط الثاني.