إسماعيل الفتح يلفت الأنظار مجدداً.. موقف طريف في مباراة اليابان وهولندا

عاد الحكم الأميركي ، المولود في ، إلى الواجهة خلال 2026، بعدما ارتبط اسمه مجدداً بلقطة طريفة في مباراة وهولندا، التي انتهت بالتعادل 2-2.



وخلال اللقاء، تسبب الفتح بسقوط أحد لاعبي اليابان من دون قصد في الدقائق الأخيرة، قبل أن يوقف اللعب ويتوجه إليه للاطمئنان عليه، في مشهد بدا كأنه اعتذار من الحكم للاعب.



وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الفتح في مواقف مشابهة خلال المونديال. ففي كأس العالم 2022 في قطر، أدار 3 مباريات، بينها مواجهتان في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي بين اليابان وكرواتيا، كما عُيّن حكماً رابعاً في نهائي والأرجنتين.

الحكم إسماعيل الفتح يواصل لفت الأنظار بإعتذار للاعبين قبل طردهم!



اعتذر فينسنت أبو بكر في كأس العالم قطر 2022،

و أعتذر اليوم لجونيا إيتو في كأس العالم 2026 .



تابع #تغطية_كورة_ورلد_الشاملة_للمونديال 🔥pic.twitter.com/Z226RvlQPw — Kooora World (@Koooraworld) June 15, 2026 Advertisement



واللافت حينها أن الفتح أشهر البطاقة بابتسامة بدت كأنها اعتذار للاعب الكاميروني قبل مغادرته أرض الملعب.



كما ظهر في مباراة البرتغال وغانا وكأنه يعتذر لكريستيانو ، بعد إلغاء هدف له بسبب خطأ ارتكبه، في لقطة أثارت غضب النجم .



وبذلك، يواصل إسماعيل الفتح حضوره في مشاهد لا تخلو من الطرافة، إلى جانب إدارته لمباريات بارزة في كأس العالم. ومن أبرز اللقطات التي ارتبطت به في تلك النسخة، طرد مهاجم الكاميرون فينست أبو بكر خلال مباراة والكاميرون، بعدما سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع واحتفل بخلع قميصه، لينال البطاقة الصفراء الثانية.واللافت حينها أن الفتح أشهر البطاقة بابتسامة بدت كأنها اعتذار للاعب الكاميروني قبل مغادرته أرض الملعب.كما ظهر في مباراة البرتغال وغانا وكأنه يعتذر لكريستيانو ، بعد إلغاء هدف له بسبب خطأ ارتكبه، في لقطة أثارت غضب النجم .وبذلك، يواصل إسماعيل الفتح حضوره في مشاهد لا تخلو من الطرافة، إلى جانب إدارته لمباريات بارزة في كأس العالم.