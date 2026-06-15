إسماعيل الفتح يلفت الأنظار مجدداً.. موقف طريف في مباراة اليابان وهولندا

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الحكم إسماعيل الفتح يواصل لفت الأنظار بإعتذار للاعبين قبل طردهم!
اعتذر فينسنت أبو بكر في كأس العالم قطر 2022،
و أعتذر اليوم لجونيا إيتو في كأس العالم 2026 .
تابع #تغطية_كورة_ورلد_الشاملة_للمونديال 🔥pic.twitter.com/Z226RvlQPw
— Kooora World (@Koooraworld) June 15, 2026
الحكم إسماعيل الفتح يواصل لفت الأنظار بإعتذار للاعبين قبل طردهم!
اعتذر فينسنت أبو بكر في كأس العالم قطر 2022،
و أعتذر اليوم لجونيا إيتو في كأس العالم 2026 .
تابع #تغطية_كورة_ورلد_الشاملة_للمونديال 🔥pic.twitter.com/Z226RvlQPw