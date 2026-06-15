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رياضة

إسماعيل الفتح يلفت الأنظار مجدداً.. موقف طريف في مباراة اليابان وهولندا

Lebanon 24
15-06-2026 | 03:29
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إسماعيل الفتح يلفت الأنظار مجدداً.. موقف طريف في مباراة اليابان وهولندا
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عاد الحكم الأميركي إسماعيل الفتح، المولود في المغرب، إلى الواجهة خلال كأس العالم 2026، بعدما ارتبط اسمه مجدداً بلقطة طريفة في مباراة اليابان وهولندا، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وخلال اللقاء، تسبب الفتح بسقوط أحد لاعبي اليابان من دون قصد في الدقائق الأخيرة، قبل أن يوقف اللعب ويتوجه إليه للاطمئنان عليه، في مشهد بدا كأنه اعتذار من الحكم للاعب.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الفتح في مواقف مشابهة خلال المونديال. ففي كأس العالم 2022 في قطر، أدار 3 مباريات، بينها مواجهتان في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي بين اليابان وكرواتيا، كما عُيّن حكماً رابعاً في نهائي فرنسا والأرجنتين.
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ومن أبرز اللقطات التي ارتبطت به في تلك النسخة، طرد مهاجم الكاميرون فينست أبو بكر خلال مباراة البرازيل والكاميرون، بعدما سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع واحتفل بخلع قميصه، لينال البطاقة الصفراء الثانية.

واللافت حينها أن الفتح أشهر البطاقة بابتسامة بدت كأنها اعتذار للاعب الكاميروني قبل مغادرته أرض الملعب.

كما ظهر في مباراة البرتغال وغانا وكأنه يعتذر لكريستيانو رونالدو، بعد إلغاء هدف له بسبب خطأ ارتكبه، في لقطة أثارت غضب النجم البرتغالي.

وبذلك، يواصل إسماعيل الفتح حضوره في مشاهد لا تخلو من الطرافة، إلى جانب إدارته لمباريات بارزة في كأس العالم.
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